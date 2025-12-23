高雄大社青雲宮南巡大典「14匹王馬」配戴裝備遶境

高雄市 / 綜合報導

高雄市大社區青雲宮舉行南巡大典，其中亮點之一，就是廟方找來「王馬隊伍」，14匹王馬，6匹載人、8匹載神明，每匹馬的身上都配戴宮廟相關裝備，預計要走完五天行程，其中最貴的王馬身價80萬元，每一隻馬都配一個馬侍隨時照顧，平常飼養費用加上活動成本估計至少上百萬元， 馴 馬師就透露，在遶境過程，需要幫王馬補充黑糖水避免中暑，甚至都要等到王馬吃飽，馬侍們才能輪流吃飯。

大社青雲宮遶境隊伍，浩浩蕩蕩，而最受矚目的是這個，綁上彩球、春花頭飾、座圍、還有LED燈，14匹王馬，6匹載宮廟人員、8匹載神明，一匹馬配一個馬侍，隨時照顧馬的狀況。

馴馬師郭教練說：「你看叔叔對你多好。」頂著高溫，擔心王馬中暑，出發前先補充涼水，再往前，而且走一走遇到突發狀況，馴馬師郭教練說：「(鞭炮聲)，牠們害怕。」被鞭炮聲嚇到，馬侍得安撫牠們的情緒，再趕緊跟上遶境隊伍，遇到神明，還要停下來點頭示意。

馴馬師郭教練說：「牠如果生氣，耳朵是會整個往後，這樣是攻擊，但是這樣牠是注意，是OK的，我們要吃飯之前要休息的話，先給牠們吃，我們的人才能輪流去吃飯。」光是一餐就要吃1-2公斤的草塊、飼料，青雲宮南巡大典，找來台南新化馬場的王馬服務神明，這次隊伍，最貴的一匹走在最前面，身價約80萬元，14匹馬飼養費用，裝備、加上活動成本，1個月估計至少上百萬元。

馴馬師郭教練說：「隨時會補充黑糖水，牠喝水的次數，比我們人的次數還多，還有吃飯，牠三餐加宵夜，我們一定是牠先吃，所以牠們比我們重要，我們一定一個人要把一匹馬牽著。」不可以放著，廟會活動上，時常可以看到這些王馬身影，訓馬教練說，每隻馬個性都不同，得視情況調整隊伍排序以及合適馬匹，而廟方人員為了這次出巡，還特地學騎馬。

高雄大社青雲宮廟方人員說：「我們有去學騎馬，(馬侍)他們很專業，你看他們還有專門的人，在掃馬的大便。」神民出巡、王馬隨行，在鑼鼓與鞭炮聲中，這群嬌貴的陣頭成員，也成了全場吸睛焦點。

