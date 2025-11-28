高雄大立引進三大指標性運動品牌 打造全新運動生活風格聚落

【記者 王雯玲／高雄 報導】大立A館運動品牌版圖全面升級，本季正式引進三大指標性運動品牌全新店型，包含高雄首間 NIKE SPORTS店型、Adidas首家百貨HOME OF SPORTS門市，以及南台灣百貨商場首家Momentum摩曼頓多品牌複合運動店，全面打造兼具潮流文化與生活風格的運動零售聚落。以全新的品牌組成、年輕化商品線與多元化的消費體驗，滿足高雄對運動時尚與機能穿搭持續成長的市場需求，預計將成為運動愛好者與潮流族群的全新消費地標。

位於大立A館1F的NIKE SPORTS店型以運動與文化融合為核心理念，打造前衛、具風格的購物空間，更引進新世代最受關注的潮流商品與特色鞋款，提供更貼近生活穿搭的多元選擇。讓消費者在日常造型與專業運動鞋款之間輕鬆搭配。於大立A館2F提前試營運的Adidas HOME OF SPORTS則以分區導覽設計，呈現從運動鞋履、訓練服飾、運動配件到Originals經典潮流服飾的完整陣容。門市更搭載互動式LED跑馬燈等數位導覽工具，提升品牌故事呈現與體驗感受，為高雄帶來風格與機能並行的運動購物空間。

同樣位於A館2F的 Momentum摩曼頓多品牌複合運動店為南台灣首家百貨櫃位型態門市，集結 Asics、Converse、Hoka、Kizik、New Balance、NEW ERA、On、Puma、THE NORTH FACE、Xcess等多個國際運動與潮流品牌，以新穎陳列、主題展示與豐富商品線打造一站式運動與休閒購物體驗。三品牌同步推出試營運限定活動，自11/22至12/7，Adidas消費滿額贈後背包與限量筆袋、摺疊推車；Momentum 消費滿額抵不同現金，再享大立獨家加碼滿額贈商品券；同時搭配大立週年慶11/12–12/3期間大立卡友滿額再贈運動用品購物金，打造最完整、最具吸引力的運動品牌試營運優惠，邀請民眾一同體驗全新的運動生活風格聚落。（圖／記者王雯玲翻攝）