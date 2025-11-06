高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !
高雄大立年度盛事週年慶正式熱鬧登場！自11月13日至12月3日，大立以滿滿誠意推出多重回饋，全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼，讓消費者在年末採購季盡情享受購物樂趣。11月13日至11月25日期間，全館當日消費滿5,000元即可獲得800元；11月13日至12月3日期間，化妝品、SPA、內睡衣等櫃位當日滿3,000元再送300元。11月26日至12月3日刷大統集團聯名卡，滿5,000元即贈500元，層層回饋、誠意滿滿。
響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿1萬元以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、萬元購物金及電影票等多項好禮帶回家。活動月月開獎，讓消費者在普發喜悅中享受加倍驚喜。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿1萬元以上即可獲得繽紛點數1,000點，MUJI無印良品、TSUTAYA BOOKSTORE、客美多咖啡、2nd Street等品牌及餐廳皆參與本次活動，回饋豐富、好康不間斷。
大立持續引進全新品牌，打造多元購物體驗。今年週年慶適逢運動時尚熱潮，NIKE、Adidas及摩曼頓將於週年慶期間陸續開幕，掀起全館運動風潮。備受矚目的「秀健身房」也即將進駐，以日式禪風打造質感健身空間，讓民眾在購物之餘兼顧健康生活。同時，「鬪次元科技運動」也在11月初就已進駐於大立A館7F，帶來HADO AR電子躲避球與Fighting Cube好鬪格子兩大互動體驗，結合科技與競技，為大立帶來前所未有的娛樂運動新體驗。
近年大立積極轉型，從空中樂園改裝、餐飲品牌升級，到多家新櫃進駐，皆展現品牌創新決心。其中，包含即將登場的無菜單料理明水然，為館內餐飲注入高雅日式氛圍，帶來更精緻的饗宴。透過空間再造與品牌重塑，大立不僅提升整體質感，也重新定義高雄百貨市場的多元樣貌。此次週年慶不僅是購物盛會，更象徵大立以全新姿態迎接新時代消費潮流。從運動、餐飲到科技娛樂，全方位的進化展現大立的企圖心與活力，也為高雄商圈注入嶄新能量，打造南台灣最具質感與魅力的生活地標。
大立週年慶11月13日正式開跑 : https://www.talee.com.tw/
以上訊息由 大統百貨企業股份有限公司大立分公司 提供
其他人也在看
雙11開搶！7大電商優惠一次看 5元免稅商品、免費拿iPhone 17
【記者莊偉祺／台北報導】據資策會調查，高達95%台灣民眾會參與雙11檔期，各大電商也都推出系列活動搶客！包含全站最高40%回饋，滿額抽Switch 2、iPhone 17以及純電跑旅、雙人機票，更有最低5元入手免稅商品。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
高雄阿美族總頭目致贈陳其邁男子霞披 11/8、9來豐潮一起嗨
高雄市阿美族總頭目林信明與高市府原住民事務委員會主委阿布斯，率領各社團頭目及長光同鄉會青年，唱著阿美族傳統歌謠、穿上阿美族傳統服飾，在市政會議中向市長陳其邁及各機關首長報信，宣達十一月八、九日在衛武營舉辦高雄豐潮活動，並致贈台東阿美族男子霞披給市長，透過歌舞誠摯邀請貴賓一起共襄盛舉。族人備有阿美族傳統美食情人粽，是部落婦女為外出工作的丈夫或家人準備的愛心便當，讓長官享用並感受原住民美食文化。(見圖)高市府原民會主委阿布斯今(五)日指出，看到總頭目率部落青年來高市府報信，高雄市今年布農族、排灣族、泛泰雅族群、魯凱族、卑南族和阿美族共六場文化節的諮詢委員也一起參與報信，帶動社團積極推廣原住民文化，心中感動滿滿。阿布斯提到，本屆豐潮是參與人數最多的一屆，主舞台展演閃亮亮，有非常 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
普發現金5日開放登記 純網銀推回饋、抽輝達投資金
（中央社記者蘇思云台北4日電）普發現金可採登記入帳方式領取，純網銀看準話題，將來銀行推出5選1回饋，如外匯優惠定存、行動支付加碼回饋等，若明年1月30日前入帳到將來銀行戶頭，可抽輝達（NVIDIA）投資金，LINE Bank也推抽獎活動，最高可抱走現金新台幣3萬9900元。中央社 ・ 1 天前
南紡11週年慶第二波好康不間斷 拚回饋最高18%
南紡購物中心11週年慶首波活動帶動強勁買氣，為延續熱潮，自11月6日至19日推出第二波優惠品觀點 ・ 1 天前
普發一萬出遊去！iPASS一卡通最高回饋20%
[NOWnews今日新聞]普發一萬元今（5）日剛上路，國內消費與旅遊市場再度升溫。iPASS一卡通趁勢推出「11月旅遊回饋季」，以「全民旅遊振興」為主軸，串聯旅宿、3C、零售與交通等多元場景，提供最高...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益
生活中心／綜合報導近日，享譽全球的「澳洲消防猛男」（Australian Firefighters）驚喜抵台最後一站，與頂級草本保養品牌暨身心療癒空間GAIA TORAH 眾神殿 SPA館 聯手，打造一場匯聚「力量、美、愛」的跨國公益盛宴。雙方以「傳遞愛的力量」為核心，計劃啟動長期公益行動鏈，將愛與療癒落地於日常，讓善意從舞台延伸至社會角落，真正融入每一寸生活肌理，成為可觸、可行的身心之選。民視 ・ 20 小時前
雙11購物熱潮開跑 zingala祭強檔優惠 回饋加倍最高現省萬元
迎接年度最大購物節，中租控股旗下零卡分期品牌zingala自11月1日至11月30日推出「雙11購物季」強檔活動，會員於指定通路使用 zingala 零卡分期消費，即享多重回饋。zingala表示，從3C家電到旅遊出遊，最高可享11％回饋、萬元折扣及直播限定優惠，讓消費者在11月輕鬆入手好物、回饋加倍。中時財經即時 ・ 22 小時前
普發1萬》3大電子支付開戰 最高回饋衝30％
普發1萬今（5日）開始分流登記，除了銀行業者、旅宿業者推出優惠外，各大電子支付平台也祭出回饋活動，《中時新聞網》整理各家電子支付平台優惠資訊，讓一萬元繼續放大、花得更聰明，其中使用LINE Pay赴韓國指定店家消費，疊加回饋最高可達30%。中時新聞網 ・ 22 小時前
放大普發萬元最速Pay 掃台灣Pay最高送20%
「台灣Pay」放大普發萬元效益，不論購物、美食、加油都回饋(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
內政部國土管理署將標租10.48公頃的高雄新市鎮第一期土地
內政部國土管理署為活化高雄新市鎮土地，將標租十點四八公頃的高雄新市鎮第一期發展區內產業專用區土地，建蔽率百分之六十，法定容積率百分之四百，並訂於一百一十五年三月二日開標。（國土署提供）臺灣時報 ・ 23 小時前
沉浸式體驗曾文溪畔 蕭壠文化園區光影流動
蕭壠文化園區推出沉浸式體驗展《曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香》今日開展，透過動畫、拍攝、抽象影像與多牆投影，重構曾文溪的時間脈絡與地景感官，體會台南農業的豐富與綿延。《曾文溪畔的甜蜜柚香與稻香》分為「內容展區」及「沉浸光影區」；內容展區呈現「曾文溪與嘉南平原流域」、「果香之地」、「漁業之地」三大內容，將文自由時報 ・ 20 小時前
王子再發道歉文! 強調會和粿粿一同面對 坦承無力承擔1600萬
生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐，指控太太粿粿，偷吃藝人王子，沒想到王子昨晚再度發出聲明，向范姜彥豐，粿粿道歉，還強調會和粿粿一起面對，王子也坦承范姜彥豐求償1600萬，對他來說超出負荷，曾協商可不可以分期付款，可惜雙方共識不同。民視 ・ 20 小時前
非洲豬瘟惹大禍！三重魯肉飯遭爆用素肉代替 網友氣炸
國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情蔓延，實施長達15天的豬隻禁運禁宰措施，導致許多餐飲業者生意受到嚴重影響。然而，一名消費者近日發現三重某知名魯肉飯店在未告知的情況下，將傳統的魯肉改用素肉替代，引發消費者權益爭議。中天新聞網 ・ 20 小時前
普發1萬》現金放大術！北農雙平台優惠 滿額再送購物金
普發現金1萬元「登記入帳」5日8時起到9日，為期5天開放預先登記。台北農產公司5日宣布， 將推出推出實體門市與電商平台「小確幸萬元放大術，幸福再升級！」行銷專案，以實質折扣與贈品，如累積消費滿3000元即可獲得500元電商購物金、累積消費達5000元可加享全館95折折扣，讓民眾手中的萬元價值再放大。中時新聞網 ・ 21 小時前
高雄跨年「2026雄嗨趴」主持陣容出爐！陳漢典、Lulu甜蜜演出
由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光—由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵，夫妻倆在高雄合體迎接2026！默契絕佳的兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出，究竟會激盪出什麼樣的火花？請鎖定最甜蜜、浪漫的2026高雄跨年晚會。中天新聞網 ・ 21 小時前
家樂福旗下超市「Mia C’bon」拋震撼彈！2店面熄燈
家樂福旗下的高端超市品牌Mia C’bon近日宣布，將於11月30日關閉位於台北的天母店和安和店，這一消息引發了當地居民的廣泛關注和討論。中天新聞網 ・ 1 天前
川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明
（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等待美方就美國總統川普有關恢復核武試驗的言論做出澄清。中央社 ・ 1 天前
招牌更新、攤鋪優化 竹縣128年新埔市場改頭換面
新竹縣內知名、已有128年歷史的新埔市場，正在改頭換面，新埔鎮公所爭取到經濟部商業發展署全額補助辦理市場環境升級、攤鋪優化計畫，歷時半年的規劃後最近終於開工，計畫本月底就可完工和驗收。目前已能看到全新的招牌亮相，5家攤商改造也將在下週啟動，可望成為這個百年傳統市場的網美角落，平添觀光人氣，讓新埔老街自由時報 ・ 22 小時前
高雄然一酒店新加入萬豪LC奢華系列 用「早餐、飲水、金鑰匙禮賓」翻轉頂級旅宿印象
在高雄這座依海而生、因港而盛的城市裡，曾以藝術聞名的「THE AMNIS然一酒店」，日前完成了一次深刻轉身，成為萬豪國際集團旗下The Luxury Collection（簡稱LC）奢華系列在台灣的首家據點，這不只是品牌升級，更像是靈魂被重新點亮的一刻。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
營運滿週年巧遇「普發一萬元」 高雄日航推超級優惠拚人氣
高雄日航酒店營運滿週年，又遇上普發一萬元政策，一口氣推出「周歲祭」、「一泊滿食」兩套活動，力拚年底人氣。高雄日航酒店11月初迎接開幕滿週年，日前舉辦「周歲祭」聯合周歲宴活動，線上招募60組一歲寶寶家庭，結果吸引全台近900組家長報名，活動招待60位1歲寶寶與120位家長齊聚酒店，免費入場11月3日「自由時報 ・ 22 小時前