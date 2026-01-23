高雄大立馬年主題裝置與藝術展拍照熱點同步開放

高雄大立店攜手藝術平權協會推出藝術平權專區。 （高雄大立店提供）

記者王正平/高雄報導

迎接熱鬧春節，高雄大立以生肖馬為主題打造全新春節裝飾，結合喜氣紅燈籠、馬年主題裝置與繽紛立體造型，營造充滿祝福與年味的節慶氛圍。

另，裝飾設計同時呼應近期全民關注的 WBC 世界棒球經典賽熱潮，巧妙融入揮棒、全壘打等棒球意象，象徵新年開局好運、事事成功，也傳遞台灣運動精神的熱血能量。

此外，同步推出「新春金馬迎財開運旅行組福袋」，好禮全面升級，凡購買新春福袋，即加贈集雅社3,600 元家電抵用券乙份，邀請民眾於春節期間前來高雄大立打卡拍照、開運迎福，在歡樂年節氛圍中留下屬於馬年的新春回憶。

廣告 廣告

在文化體驗方面，TSUTAYA BOOKSTORE 高雄大立店攜手藝術平權協會，自今年1月起推出藝術平權專區，展覽運用「還原畫」技術，細緻重現畫作的色彩與肌理，打破藝術只能遠觀的距離限制，讓觀者能以觸覺與生活視角親近藝術。部分展出商品收益亦將支持藝術平權協會推動偏鄉藝術教育，透過日常參與，讓藝術走入更多人的生活。

流行時尚亮點同樣吸睛，大立A館3F的CACO攜手風靡東南亞的人氣角色Butterbear奶油小熊推出聯名服飾系列，以溫柔奶油色系與簡約設計，讓可愛自然融入日常穿搭。系列選用親膚棉質與中性版型，兼顧舒適與實穿性，陪伴不同生活場景，透過輕鬆穿著的療癒力量，傳遞溫暖、友善且貼近日常的生活美學。

居家生活領域方面，在地深耕逾30年的家具指標品牌「歐克斯柚木」於高雄大立A館7F正式亮相全新櫃位，在集團營運副總暨「歐歐睏居家床墊」品牌主理人盧柏宇帶領下，延續工廠直營、嚴選高含油量頂級柚木與傳統榫卯工藝的堅持，打造兼具溫度與耐用性的實木家具；同時結合中鋼獨立筒、天然乳膠與涼感科技布面，於大立呈現從客廳到臥室的一站式居家體驗，並推出期間限定優惠，邀請消費者親臨感受質感生活美學。從熱鬧的新春裝飾到藝術展覽、潮流聯名與質感居家亮點，高雄大立以多元內容交織節慶氛圍與生活美學，陪伴民眾在春節期間逛百貨、拍美照、享體驗，一同迎接充滿期待的新一年。