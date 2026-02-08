高雄大統五福店租約期滿2/28熄燈 3月初拆除還地

陪伴高雄人半世紀的大統百貨五福店將走入歷史！大統集團於今（8）日表示，因土地租約期滿，115年2月28日為與進駐品牌延展合約的最終營業日，3月初將進行拆除作業並還原為平面土地。

高雄大統百貨五福店將走入歷史！（圖／翻攝自Google maps）

大統集團發布公告表示，大統五福店自民國64年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。民國84年祝融事件及高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。民國95年，在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

廣告 廣告

大統集團表示，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，115年2月28日為與進駐品牌延展合約的最終營業日；115年3月初起，現址建物將依土地租賃合約，進行拆除作業並還原為平面土地，象徵一段城市記憶告一段落；面向未來，大統集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約3成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

大統集團也強調，將持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，規劃更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，持續深耕地方、共容城市的責任，與高雄市發展共同前行。最後，大統集團也不忘感謝每一位顧客與夥伴長年支持與陪伴。

大統集團公告。（圖／大統集團官網）

延伸閱讀

在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃

宜蘭太平山現冰霰、霧淞！ 遊客首見直呼超興奮

《黑白大廚》廚師包保鮮膜蒸煮？醫警告：恐致男性不孕