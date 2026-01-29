高雄大資管系師生 勇奪數產署AI「卓越團隊」獎

記者李靜音／高雄報導

國立高雄大學資訊管理學系碩士生曾仲平、柯幸宜透過AI分析行為資料，辨識其中關鍵訊號，參加數位發展部數位產業署主辦的全國競賽獲得高度肯定，勇奪「卓越團隊」獎項，並獲頒總獎金35,000元。

曾仲平、柯幸宜組成「庄跤來欸」團隊參與此次競賽，指導老師、資管系系主任林杏子長期以資料科學與設計思考為教學核心，引導學生善用政府開放資料，從社會與產業議題中發展可行方案。此次競賽中，她以服務設計方法協助團隊釐清使用者需求，並透過多次輔導強化實作能力，讓學生能將課堂所學實際應用於全國性AI學研解題競賽。

林杏子指出，未來AI時代職場真正需要的，是能在AI輔助下保持思考主體性、理解倫理風險，並將科技轉化為具社會與產業價值解方的人才。而高雄大學資管系與創新學院近年持續推動跨域與AI與數據賦能實務導向的課程設計，讓學生在校期間即能反覆練習如何與AI協作。此次獲獎成果，也是做為高等教育回應AI世代挑戰的一個具體示範。

曾仲平分享，團隊在發想階段即注意到，顧客關係的變化往往隱含於一連串行為細節之中，若僅依賴事後回顧，容易錯失調整時機。因此，作品並非追求一次性的預測結果，而是希望透過資料分析，協助業者及早察覺變化趨勢，作為後續經營決策的參考基礎。

「 庄跤來欸」團隊推出的「藥識通：顧客洞察系統」，以藥局零售業為應用場域，聚焦顧客經營與留存管理的實際需求。系統以購買行為資料為基礎，結合 RFM 模型與顧客活躍性指標（CAI），並透過多種分析方法建立模型，評估顧客終身價值（CLV）與流失風險，協助業者掌握顧客狀態變化。

柯幸宜也表示，透過此次競賽實作，讓她更具體理解AI技術在產業場域中的應用方式，也體會到如何貼近實務需求，發展具備商業可行性的解題構想。

此次競賽為數位發展部數位產業署首次舉辦的「產業學研解題AI學研解題實務練功房」，「庄跤來欸」團隊先獲頒30,000元獎勵金，並自30組隊伍中脫穎而出，勇奪最高層級肯定「卓越團隊」獎項，另獲主辦單位加碼5,000元獎勵。

高雄大學資管系系主任林杏子（左）指導研究生曾仲平、柯幸宜，提出「藥識通：顧客洞察系統」，勇奪數位發展部數位產業署全國競賽「卓越團隊」獎項。(高雄大學提供)