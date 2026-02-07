高雄大遠百新春活動登場 搶優惠、開運福袋、滿額回饋齊發 書法名師揮毫送春聯添吉祥

【記者 王雯玲／高雄 報導】農曆新年將至，高雄大遠百洋溢濃濃年味，特別於過年前邀請擁有二十年書法經驗的專業書法老師-梁安華及王東雄蒞臨揮毫，民眾憑消費滿額發票至二樓中庭免費索取，為民眾送上寓意吉祥的手寫春聯，與市民朋友一同迎接新春佳節。活動現場墨香四溢，名師依民眾祝福需求即席書寫「金馬獻瑞」、「龍馬精神」以及饒富創意的「神馬都好」、「馬上發財」等吉語，不僅傳遞新年的美好祝福，也讓傳統書法藝術走入生活，希望透過揮毫送春聯活動，串聯節慶氛圍與文化體驗，吸引親子與民眾共襄盛舉，在採買年節用品之餘，感受濃厚的年節喜氣，為新的一年揭開幸福好兆頭。

位處亞灣區大門口的高雄大遠百表示，自即日起至二月十二日盛大展開「歲末酬賓」購物盛典，為歲末年終消費市場注入強勁動能。活動以回饋顧客為出發點，感謝消費者一年來的支持與愛護，今年特別加碼推出多項優惠，結合「新春採買」、「暖冬出清」及「會員生日禮」三大主軸，滿足民眾年節採購與換季購物需求。本次優惠規模媲美週年慶，期望吸引民眾把握歲末檔期與年終獎金入袋時機，開心採買、歡喜迎新春。

值得一提的是，每年大年初一開店立即秒殺完售的高雄大遠百新春福袋，今年特別攜手兩大天王級品牌，包含高雄意誠堂關帝廟及五星級高雄承億酒店，共同舉辦「2026馬年行大運•好運袋著走」新春金喜好運袋，限量200袋，福袋最大獎為「高雄承億酒店-經典和式房平日住宿券乙晚」1名，特別的是，遠百APP金級會員購買新春金喜好運袋還可參加「馬年開運福袋抽黃金活動」，全台遠百共抽出5名幸運得主，可獲贈「點睛品一馬當先珍藏黃金金片10克」，讓您暢旺一整年，歡迎民眾大年初一來高雄大遠百走春搶好運！

迎接農曆春節到來，高雄大遠百應景推出多款春節精選禮盒，集結人氣伴手禮、知名糕餅、巧克力、茶葉與健康養生商品，滿足走春拜年與企業送禮需求，館內各品牌以喜氣包裝與年節限定口味搶市，價格從親民到高端一應俱全，讓民眾一次購足不費心，同時更結合優惠活動與貼心服務，打造便利又具質感的年節採買體驗，陪伴消費者以滿滿心意迎接團圓新年。（圖／記者王雯玲翻攝）