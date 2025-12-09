高雄大遠百歡樂耶誕送禮指南 年終購物盛典 輕鬆搞定交換禮物

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著高雄市政府盛大舉辦「2025高雄聖誕生活節」，將中央公園周邊打造為南台灣最具浪漫氛圍的聖誕城，僅相隔一個捷運站距離的高雄大遠百為響應這波節慶熱潮，自十二月十日至十二月三十日止正式啟動「歡樂耶誕」主題系列活動，結合市府人潮與商機，推出多重獨家優惠與精彩店內活動，邀請市民朋友在感受城市聖誕魅力的同時，蒞臨高雄大遠百享受一站式購足的購物樂趣。

高雄聖誕生活節是每年底高雄最受矚目的盛事，為周邊商圈帶來巨大商機，高雄大遠百表示，我們位處亞灣區的大門口，樂見市府成功吸引各地旅客造訪，高雄大遠百也準備好了最豐富的商品與最有感的優惠，邀請大家白天逛市集、晚上賞燈飾，最後到高雄大遠百享受愉快的購物時光，滿載而歸！

高雄大遠百邀民眾一同快樂過聖誕，十二月十五日上午十點於一樓廣場攜手高雄捐血中心舉辦「聖誕傳愛-愛心熱血大募集」，凡當日捐血成功即可獲贈精美贈品乙份；十二月二十日下午兩點於六樓中庭舉辦聖誕老公公同樂會，歡迎民眾與聖誕老公公合影拿糖果、同日下午兩點於二樓中庭舉辦聖誕弦樂報佳音，邀請專業街頭藝人演奏多首溫馨聖誕樂曲、同日下午兩點於一樓廣場攜手高雄市動物保護處、高雄市流浪動物保育協會、社團法人台灣鳥類救援協會共同舉辦「雄愛毛孩公益認養會」，歡迎民眾一起到場支持，以領養代替購買；十二月二十七日及二十八日則是攜手樂居市集舉辦「緣百相伴 聖誕相聚」文創市集，週週皆有精彩活動，高雄大遠百要讓您有一個難忘的聖誕佳節。（圖／記者王雯玲翻攝）