高雄大遠百第13年蟬聯地王

高雄市大遠百地段連續十三年蟬聯地王。 （記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市一一五年公告地價平均調幅百分之四點三二，公告土地現值平均調幅百分之一點二一。最高地價區段由大遠百連續十三年蟬聯地王，現值每平方公尺五十九萬元（每坪約一百九十五萬元）；次高地價區段位於巨蛋商圈博愛二路，現值每平方公尺五十四點五萬元（每坪約一百八十點二萬元）。

地政局指出，今年經濟成長主要集中於高科技產業，傳統產業與不動產市場表現相對疲弱；尤其受央行信用管制政策影響，全市不動產交易量年減約百分之二十七。但在台積電設廠、半導體Ｓ廊帶及重大建設帶動下，土地價格仍呈現微幅上漲。

地政局指出，一一五年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會衡量各項因素、市場發展及民眾地價稅負擔能力後，二十二日評議通過。公告現值主要調整在市地重劃、區段徵收及軌道建設等新開發完成或重大建設周邊地區，適度反映開發成果；公告地價則考量公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，全面檢討各地價區段間價格均衡性。

地政局長陳冠福表示，民眾可於明年一月一日起透過網站或洽各地政事務所查詢最新一期公告土地現值及公告地價，並自一月二日至二月二日間按公告地價百分之八十至一百二十以內申報地價；私有土地若以公告地價百分之八十申報者可免申報。