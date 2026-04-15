白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
高雄大遠百號召員工前進動保處擔任志工 守護浪浪點亮生命之光
【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著母親節腳步將近，百貨業年度盛事「母親節優惠檔期」陸續於本週開跑，要搶攻百億送禮商機大餅。高雄大遠百在全員進入備戰狀態的前夕，於日前(4/13)別出心裁地舉辦遠百心永續「熱血水手愛亞灣」公益志工日，號召同仁前往高雄市政府動物保護處擔任一日志工。透過清理籠舍、飼料餵養與毛孩互動，同仁們將對母親的感念轉化為對社會與流浪動物的實質關懷，展現百貨職人除了專業服務外的溫柔與社會責任感。值得一提的是，高雄大遠百自四月十六日至五月十一日，全館盛大推出「媽咪我愛你」母親節促銷優惠活動，祭出最強滿千送百、銀行刷卡禮、APP金級會員來店禮…等極具魅力的超值回饋，請精打細算的民眾千萬不要錯過。
位處亞灣區大門口的高雄大遠百表示，母親節是充滿愛的節日，通常大家會聯想到買禮物、吃大餐，但企業希望能在這個時刻賦予節慶更深層的意義，動保處的毛孩們也在等待一個被愛、被看見的機會。我們希望透過這次的志工行動，喚起同仁與大眾對『領養代替購買』的重視，讓百貨公司不只是購物的場所，更是傳遞社會正能量的轉運站。參與活動的樓管韓小姐感性表示：「平時在百貨公司面對的是熙來攘往的顧客，節奏非常快。今天來到這裡，看著毛孩純真卻渴望家的眼神，心裡感觸很深。這份『照顧的心』，其實跟我們服務顧客、照顧家人的心情是一樣的。」高雄大遠百持續推廣「遠百心永續」公益計畫，希望在母親節檔期前夕，透過百貨的通路力量，為這群待家的毛孩找尋溫暖的避風港，讓愛永續流傳。
高雄大遠百看好母親節這一波強勢消費力，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出優惠，而眾多優惠勢必讓民眾提早出手，搶買母親節特惠組及母親節禮品，高雄大遠百預祝全天下媽咪母親節快樂。
高雄大遠百歡慶母親節，館內外精彩活動不間斷，四月二十五日下午兩點半於五樓中庭攜手高雄市政府警察局少年隊、前鎮分局共同舉辦小小波麗士出任務，歡迎五至十歲小朋友報名參加；四月二十六日、五月七日攜手高雄捐血中心於一樓廣場舉辦「熱血不息．公益捐血行動」，凡當日捐血成功即可獲贈精美贈品乙份，誠摯邀您一起捥袖捐熱血；歡慶五月十二日國際護師節，五月二日下午一點半於八樓中庭攜手阮綜合醫院舉辦「血壓與骨質-健康檢測義診」，現場提供民眾免費血壓與骨質密度及醫師諮詢，歡迎民眾踴躍參與，同日下午兩點半於五樓藝文教室由嬌瓔珠寶主辦「翡翠的收藏與文化體驗講座」，翡翠不只是裝飾，更是東方文化的傳承，現場教您最專業的鑑定心法，直接帶走業界專業的收藏知識，歡迎來電預約保留席次；五月九日及五月十日下午兩點於一樓廣場更有樂居市集主辦的「緣百相伴文創市集」，愛逛市集挖寶的民眾一定要來參加！（圖／記者王雯玲翻攝）
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