高雄大遠百週年慶 第二波壓軸登場搶攻普發現金一萬商機 祭出高回饋
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大遠百搶攻普發現金一萬商機，除週年慶優惠之外再祭出放大絕要讓全民喜上加喜實質有感，再加上家用家電加碼送，提升消費意願、優化品味生活，馬上手刀衝高雄大遠百！自即日起至十二月三十一日止，推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」檔期，遠百APP金級會員全館當日滿額送HAPPY GO點數1000點，還有非常多超值組合價、特惠組，要讓大家感受放大絕誠意滿滿。趕緊清點夢想清單，盤算很久的夢幻好物想要現在不用等，有普發1萬元添柴火、搭配高雄大遠百亮出推薦商品甜甜價，買到就是超開心！。
高雄大遠百表示，感謝鄉親熱烈支持首波週年慶，讓業績開出紅盤，交出漂亮成績單，第二波週年慶再掀熱潮，自十一月十九日至十一月三十日止，祭出超強滿千送百優惠、萬件商品魅力價格，再次搶攻消費者荷包。同時針對HAPPY GO卡友舉辦好康限量快閃活動，親持HAPPY GO卡及身份證件正本至九樓客服中心扣100點贈紅利券乙張，限量800份，每身份證字號限換乙份，要換要快；特別的是，十一月十九日至十二月二日，於九樓特賣會場舉辦「百事特萬件兒童商品特賣會」，過年前要幫小朋友添購新衣新褲別錯過，特別是秋冬必備的舖棉羽絨外套，超多款可以挑選，舉凡FILA、ELLE、SNOOPY、LEE、PIPPY、Santa Barbara通通都有！
高雄大遠百自十一月十九日至十一月三十日止，壓軸推出週年慶第二波優惠吸客，祭出獨家優惠回饋南台灣民眾，請民眾務必把握機會，享受前所未有的獨家優惠。
高雄大遠百週年慶期間，一樓廣場精彩活動週週不間斷，十一月二十二日由財團法人創世社會福利基金會舉辦「2025動員港都的愛『院望啟程』公益園遊會」，活動現場將有豐富多樣的攤位、美食、遊戲及表演節目，邀請民眾一同以行動支持公益，在歡笑與溫情中，體驗「助人最樂」的幸福；十一月二十九日攜手高雄市政府社會局長青綜合服務中心舉辦「114年高雄市長青學苑聯合成果展」，展現銀髮族一整年的學習成果，內容豐富多元，分為靜態展示與動態表演，充分表現出學習熱情與生命力；十一月三十日由高雄市三民家商熱舞社舉辦「2025舞瘋子Rock Senior vol.15」，帶來多元的街舞風格與青春能量，歡迎喜愛熱舞的民眾一同共襄盛舉！（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 1 天前
今彩539頭獎開2注！2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透槓龜
台彩今（18）日開出今彩539獎號14、24、31、36、37，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別從台南市南區鹽埕里新興路447號1樓「興旺彩券行」與新北市八里區中山路2段177號「八台視新聞網 ・ 1 天前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 1 天前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 1 天前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前
刮刮樂以為"沒中獎" 母女中1萬店家保管籲幸運兒領獎
南部中心／洪明生 屏東報導屏東有一對母女到彩券行買了兩張刮刮樂，刮完之後以為沒中丟在桌上就離開，店家後來發現其中一張一百元的刮刮樂中了一萬元，因此立刻在網路上PO這件事情，要尋找婦人，希望幸運兒可以來把屬於她的獎金領走，而這樣的動作也讓民眾直呼，真的是良心店家。萬丹暖心彩券行，PO網急尋母女檔，刮中一萬快來領。（圖／民視新聞）有民眾到屏東萬丹這家彩券行買了兩張這款一百元的刮刮樂，母女倆坐在店家外刮刮刮，但以為沒中就這樣放在桌上後離開，不過店家在整理時，意外發現其中一張是中了一萬元，因此趕快將事情PO上網，要尋找幸運兒。彩券行業者說，我們就是不知道是誰所以才會PO，這是應該做的啦，她們買了兩張。歡樂賓果刮中一萬，婦人以為沒中丟了就走，良心店家PO網尋找幸運兒。（圖／民視新聞）彩券行員工低調不願多回應，只說這是應該做的事，不過這樣的行為在網路上被讚爆。民眾：「不錯啊還滿暖心的，也是看到這個新聞才特地來這邊買，買刮刮樂碰一下好運。」經常購買刮刮樂的民眾說，其實刮完之後，最好還是直接找店家掃碼，才能避免與獎金擦身而過。民眾：「刮完以後不要就丟在桌上，可以到這個APP下載確認一下，或者到櫃檯請店員再幫你對一下。」礙於台彩規定，店家不能將影像公布，現在只希望當事者可以聽到這件事，把屬於自己的獎金給領回，而不私自佔有的行為，也讓大家直呼，真的是一間良心店家。原文出處：母女檔玩刮刮樂以為「沒中」 店家整理見中一萬獎急PO網尋人 更多民視新聞報導冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元建築工跌落5公尺「臉著地」面目全非！ 醫靠隱形重建拚回臉龐民視影音 ・ 1 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。中天新聞網 ・ 1 天前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
今彩539頭獎送出2注！ 獎落這2縣市
台彩今（19）日開出今彩539獎號03、11、20、28、31，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別台中市西區中美街397號1樓「冠軍彩券行」、基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」。中台視新聞網 ・ 1 小時前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 3 週前
3連號出現！大樂透今晚頭獎1億 台彩最新獎號看這邊
台彩大樂透今（18）晚開出第1140106期獎號，頭獎保證1億元，由小到大依序為08、09、10、23、24、43；特別號為45。其他獎項獎號如下：今彩539：14、24、31、36、37。39樂合彩台視新聞網 ・ 1 天前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 4 小時前
刮刮樂新品「獎金嘉年華」、「好運強強滾」上市！頭獎200萬共4個 中獎率破3成
台灣彩券公司今（18）日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 2 小時前