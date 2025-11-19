高雄大遠百週年慶 第二波壓軸登場搶攻普發現金一萬商機 祭出高回饋

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大遠百搶攻普發現金一萬商機，除週年慶優惠之外再祭出放大絕要讓全民喜上加喜實質有感，再加上家用家電加碼送，提升消費意願、優化品味生活，馬上手刀衝高雄大遠百！自即日起至十二月三十一日止，推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」檔期，遠百APP金級會員全館當日滿額送HAPPY GO點數1000點，還有非常多超值組合價、特惠組，要讓大家感受放大絕誠意滿滿。趕緊清點夢想清單，盤算很久的夢幻好物想要現在不用等，有普發1萬元添柴火、搭配高雄大遠百亮出推薦商品甜甜價，買到就是超開心！。

高雄大遠百表示，感謝鄉親熱烈支持首波週年慶，讓業績開出紅盤，交出漂亮成績單，第二波週年慶再掀熱潮，自十一月十九日至十一月三十日止，祭出超強滿千送百優惠、萬件商品魅力價格，再次搶攻消費者荷包。同時針對HAPPY GO卡友舉辦好康限量快閃活動，親持HAPPY GO卡及身份證件正本至九樓客服中心扣100點贈紅利券乙張，限量800份，每身份證字號限換乙份，要換要快；特別的是，十一月十九日至十二月二日，於九樓特賣會場舉辦「百事特萬件兒童商品特賣會」，過年前要幫小朋友添購新衣新褲別錯過，特別是秋冬必備的舖棉羽絨外套，超多款可以挑選，舉凡FILA、ELLE、SNOOPY、LEE、PIPPY、Santa Barbara通通都有！

高雄大遠百自十一月十九日至十一月三十日止，壓軸推出週年慶第二波優惠吸客，祭出獨家優惠回饋南台灣民眾，請民眾務必把握機會，享受前所未有的獨家優惠。

高雄大遠百週年慶期間，一樓廣場精彩活動週週不間斷，十一月二十二日由財團法人創世社會福利基金會舉辦「2025動員港都的愛『院望啟程』公益園遊會」，活動現場將有豐富多樣的攤位、美食、遊戲及表演節目，邀請民眾一同以行動支持公益，在歡笑與溫情中，體驗「助人最樂」的幸福；十一月二十九日攜手高雄市政府社會局長青綜合服務中心舉辦「114年高雄市長青學苑聯合成果展」，展現銀髮族一整年的學習成果，內容豐富多元，分為靜態展示與動態表演，充分表現出學習熱情與生命力；十一月三十日由高雄市三民家商熱舞社舉辦「2025舞瘋子Rock Senior vol.15」，帶來多元的街舞風格與青春能量，歡迎喜愛熱舞的民眾一同共襄盛舉！（圖／記者王雯玲翻攝）