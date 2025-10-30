高雄大遠百週年慶 10/30正式開打 攜手壽山動物園「動物認養卡」熱烈募集中

▲高雄大遠百週年慶正式擊鼓啟動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大遠百首波週年慶(十月三十日至十一月十八日)正式開打！本週四(10/30)由店長白偉敏經理率領副店長陳建宏副理正式擊鼓啟動，在熱鬧鼓聲、喜氣洋洋的祥獅獻瑞表演中，將高雄百貨買氣推向最高峰，為搶攻週年慶百億商機，高雄大遠百祭出超強商品組合、豪華豐富回饋及魅力特色活動，加上「低門檻、高回饋」的促銷活動回饋助攻之下，讓高雄大遠百週年慶首日業績開出紅盤，其中業績表現較突出的業種為化妝品、服飾、戶外用品、家電，人氣旺、買氣更旺，銷售額創新高，買氣爆發，來客數較去年成長，各專櫃午後湧入人流、愈晚愈美麗，表現十分亮眼。

此外，高雄大遠百將搶攻普發現金一萬商機，自十月三十日至十一月十八日止，盛大推出「遠百週年慶」優惠活動，現在入手秋冬新品絕對是千載難逢的大好機會，請民眾千萬不要錯過！而聰明的卡友可將點數轉換為紅利券成為週年慶的購物金，點點不浪費，使用遠百APP消費，不論是抵用券或紅利券隨換隨用，存在手機裡不怕遺失，更可以免排隊超方便。

高雄大遠百秉持著回饋社會、關懷弱勢、扶植產業、愛護環境的營運宗旨，善盡企業社會責任與文化產業的提昇，於週年慶期間持續與壽山動物園共同推廣遠百愛的串連「動物認養卡」大募集，致力於提升動物福祉，以實際行動支持及宣傳壽山動物園的動物認養活動，十月三十日至十一月三十日民眾至高雄大遠百九樓客服中心，繳交現金五百元即可申辦壽山動物園「動物認養卡」乙張，經費由專戶統籌，針對野生動物保育、學術研究、圈養物種飼養管理及教育推廣活動等工作妥善運用，對動物生活環境及醫療品質提升等動物福利都非常有幫助，希望民眾一起為保育動物盡一份心力。同時，為感謝民眾申辦「動物認養卡」，將給予認養人一年(自匯款日或繳款日起算)無限次數的免費入園優惠，並受邀參加動物園的專屬活動，歡迎所有喜愛、關懷動物或對參與動物保育推廣有興趣的民眾參加，藉由各界力量提昇園內圈養動物的福祉，並為保育野生動物而努力！（圖／記者王雯玲翻攝）