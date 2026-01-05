高雄大遠百麥當勞熄燈！「這家速食店」確定進駐 網友嗨喊：重返榮耀

生活中心／彭淇昀報導

又收掉一間麥當勞！高雄大遠百B1的麥當勞營業多年，不過已於去年12月31日結束營業，讓不少人直呼不捨。雖然麥當勞收了，但有消息指出，「德州小騎士」將進駐，不少人興奮喊期待。

高雄大遠百B1的麥當勞已結束營業。（圖／翻攝自高雄粉 Kaohsiungfans臉書）

粉專「高雄粉 Kaohsiungfans」去年底發文表示，高雄大遠百麥當勞將於2025年12月31日晚上20時結束營業，緊接著將由「德州小騎士」進駐。

PTT上也掀起討論，有網友嘆道「每次樓上沒位置吃東西的時候，我都會跑下來吃麥當勞，這間生意很好耶，不懂為什麼要關？」不少人紛紛回應，「太貴的地段會收掉」、「現在速食店已經轉移重心經營外送」。

「德州小騎士」炸雞店將進駐高雄大遠百。（圖／翻攝自德州小騎士炸雞臉書）

不過有網友對於即將進駐的「德州小騎士」相當期待，興奮直呼「小騎士其實可以期待啊」、「讚啦！有小騎士可以吃了」、「小騎士才好！至少炸雞超好吃」、「我超愛小騎士的雞塊，它會附黑胡椒粉超爆炸好吃」、「小騎士很好吃」、「希望他們重返榮耀」。

「德州小騎士」炸雞店也於1月2日在臉書粉專發文證實此消息，「德州小騎士炸雞正式插旗高雄遠百・三多商圈，門市位於高雄市苓雅區三多四路21號B1」。

