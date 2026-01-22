高雄大遠百1/23-2/12歲末酬賓 迎新過好年

▲高雄大遠百今年特別攜手兩大天王級品牌，包含高雄意誠堂關帝廟及五星級高雄承億酒店，共同舉辦「2026馬年行大運•好運袋著走」新春金喜好運袋。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 時序入冬，農曆新年的腳步漸近，高雄大遠百宣佈自一月二十三日起至二月十二日，盛大展開「歲末酬賓」購物盛典活動。為了感謝消費者過去一年的支持，今年大手筆祭出多項感恩加碼，結合「新春採買」、「暖冬出清」及「會員生日禮」三大主軸，推出百貨服飾、保健器材當日、大家電消費滿額送，持11大銀行信用卡於全館當日單筆分六期刷滿額，持11大銀行信用卡於數位3C當日單筆分六期刷滿額也有送，，特別的是，針對全民普發一萬再加碼規劃首10日(1/23-2/1)凡持12大銀行信用卡於全館當日單筆刷滿額分六期即可兌換優惠金，享5%回饋，祭出媲美週年慶的優惠內容，搶攻歲末消費旺季與年終獎金商機。

▲歡迎民眾大年初一來高雄大遠百、高雄意誠堂關帝廟走春搶好運。

位處亞灣區大門口的高雄大遠百表示：「我們希望百貨公司不僅是消費的場域，更是創造美好記憶的地方。」透過本檔歲末酬賓，高雄大遠百期待與每一位顧客共同揮別過去一年的努力，帶著豐沛的物資與愉悅的心情，迎接充滿希望的 2026 年。同時提醒二月份壽星當月憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可至九樓客服中心兌換電子抵用券乙張，限量1000份，高雄大遠百祝二月份壽星生日快樂！除此之外，即日起至一月二十八日於九樓特賣會場舉辦「迎新大賞•精品特賣會」，美系、歐系、日系名牌包款全面特價1.9折起，機會難得；一月二十九日至二月二十五日舉辦高雄獨家「曼黛瑪璉•瑪登瑪朵-內衣購物節」，新春同慶內衣買二送二、指定款內衣購買兩套享65折，現場還有ALL BLACK鞋款一雙3折、2雙2折，包款全面3折，買到賺到，千萬不要錯過！

▲高雄大遠百「歲末酬賓」迎新過好年，鎖定歲末消費旺季與年終獎金商機。

值得一提的是，每年大年初一開店立即秒殺完售的高雄大遠百新春福袋，今年特別攜手兩大天王級品牌，包含高雄意誠堂關帝廟及五星級高雄承億酒店，共同舉辦「2026馬年行大運•好運袋著走」新春金喜好運袋，凡大年初一(2/17)當日開店前200名排隊來賓，即可以現金購買開運福袋乙只，限量200袋，內含遠百紅利券、五星級酒店住宿券大抽獎摸彩券乙張、高雄意誠堂關帝廟-聖帝祖武財神招財錢母乙枚，讓您財運亨通、財源廣進，福袋最大獎為「高雄承億酒店-經典和式房平日住宿券乙晚」1名，特別的是，遠百APP金級會員購買新春金喜好運袋還可參加「馬年開運福袋抽黃金活動」，全台遠百共抽出5名幸運得主，可獲贈「點睛品一馬當先珍藏黃金金片10克」，讓您暢旺一整年，歡迎民眾大年初一來高雄大遠百走春搶好運！

高雄大遠百邀請民眾一起除舊佈新迎好年，一月三十一日、二月八日上午十點至下午五點於一樓廣場攜手高雄捐血中心舉辦「迎新年．愛心熱血大募集」，凡當日捐血成功即可獲贈精美贈品乙份，誠摯邀您一起捥袖捐熱血；二月七日下午三點至五點於二樓中庭舉辦「大師揮毫送春聯」，邀請書法大師現場揮毫，憑當日館內單筆滿額之發票，即可索取春聯乙幅；二月八日下午一點半至五點半於一樓廣場邀請高雄女中熱舞社舉辦「2026高中職聯合舞展(SOUL OUT vol.18)」，歡迎喜愛熱舞的民眾一起到場共襄盛舉；二月二十一日及二月二十二日攜手樂居市集舉辦新年文創市集，邀請民眾來挖寶，高雄大遠百週週皆有精彩活動，要和大家一起創造美好的新春回憶。（圖／記者王雯玲翻攝）