高雄大選民調》46.2%挺賴瑞隆、28.4%挺柯志恩 陳致中「隊友論」示警：各有隱憂

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「新台灣國策智庫」發布最新高雄市長選舉民調，陳致中提出「隊友論」妙喻。（攝影／胡智凱）

2026地方大選熱鬧開打，《新台灣國策智庫》本（12）日發布高雄市長選舉民調。結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆支持度46.2%、國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方相差17.8%。

凱達格蘭基金會執行長陳致中以「隊友論」分析，指賴瑞隆「神隊友」太多，雖民調領先，但難以突顯個人特色；而柯志恩則是「豬隊友」太多，導致支持度欲振乏力。

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看好賴瑞隆當選53.6%，看好柯志恩25.3%

《新台灣國策智庫》近日接連舉行「2026六都市長爭霸戰」民調發布記者會，繼日前發布台北市長選舉民調後，本日接著發布高雄市長選舉民調，委託趨勢民調公司車成緯研究員進行民調及報告，並由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持。

針對高雄市長參選人的支持度，結果顯示，賴瑞隆支持度46.2%，柯志恩28.4%，未表態者25.4%。針對高雄市長參選人的當選看好度，結果顯示，賴瑞隆看好度53.6%，柯志恩25.3%，未表態者21.1%。

賴瑞隆問政滿意度48%，柯志恩32.4%

另對於高雄市長參選人的欣賞度，結果顯示，賴瑞隆欣賞度44.8%（非常欣賞15.1%、還算欣賞29.7%）；柯志恩欣賞度35.2%（非常欣賞10.9%、還算欣賞24.3%）。

至於高雄市長參選人的不欣賞度，結果顯示，賴瑞隆不欣賞度26.1%（非常不欣賞12.2%、不太欣賞13.9%）；柯志恩不欣賞度38.6%（非常不欣賞17.3%、不太欣賞21.3%）。

另因賴瑞隆及柯志恩均為現任立法委員，故本次民調亦對其問政表現滿意度進行調查，結果顯示，賴瑞隆問政滿意度48%（17.6%非常滿意、30.4%還算滿意）；柯志恩問政滿意度為32.4％（非常滿意9.2%、還算滿意23.2%）。

高雄市民45.7%挺綠，陳其邁滿意度76.2%

由於距離投票尚有5個多月，目前選情普遍受到大環境及基本盤影響，因此本次民調亦對此進行調查。結果顯示，高雄市民有45.7%表態支持民進黨，15.5%支持國民黨，7.9%支持民眾黨，13.8%不支持任何政黨。

同時，對於現任民進黨籍高雄市長陳其邁的施政滿意度，結果顯示，陳其邁施政滿意度高達76.2%（47.5%非常滿意、28.7%還算滿意）

賴卓施政滿意度逾5成，鄭麗文不滿意度58.4%

另對於中央的表現滿意度，結果顯示，總統賴清德施政滿意度為55.6%（26.9%非常滿意、28.7%還算滿意）；閣揆卓榮泰施政滿意度為50.5%（非常滿意22.6%、還算滿意27.9%）。

至於高雄市民對國民黨主席鄭麗文的滿意度，結果顯示，其滿意度為23.9%（7.4%非常滿意、16.5%還算滿意）；其不滿意度則為58.4%（非常不滿意41.2%、不太滿意17.2%）。

陳致中「隊友論」示警：藍綠各有隱憂

對於本次民調結果，長年在高雄活動的陳致中分析，柯志恩「豬隊友」太多，例如鄭麗文赴北京親中、馬文君砍潛艦預算傷害高雄在地台船員工等。他強調，如果柯志恩在高雄進行政黨對決，「穩輸的」，因此要設法淡化國民黨色彩。

至於賴瑞隆，陳致中分析，則是「神隊友」太多，包括陳其邁等高滿意度的隊友，遮蓋了賴瑞隆。因此他也示警，雖然民調領先，但賴瑞隆必須要「多一點自己，少一點隊友」，關鍵第四棒必須設法走出自己的路，並建議多一點感性的表現，來突顯賴瑞隆的真性情，理性的部分則已經可以少一點。

本次民意調查經費來源為凱達格蘭基金會，由新台灣國策智庫委托趨勢民調執行，並以市話調查方法進行。母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。調查對象為戶籍在高雄市年滿20歲以上之一般民眾。調查時間為2026年6月9日至6月10日，晚上18:00-21:30進行。有效樣本數為1,094人，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權，在信心水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.96%。

(原始連結)





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