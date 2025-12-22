高雄大邁進！香蕉倉庫轉型AI基地 陳其邁親曝遠大期許

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

高雄港邊全新場域「PIER F 棧叁庫」今（22）日正式啟用，包含伺服器管理晶片大廠信驊科技等企業進駐，高雄市長陳其邁上午出席觀禮時表示，歷史建築「棧叁庫」是「高雄燈塔計畫」的重要座落地點，其原本為台灣香蕉出口的重要倉庫，如今進行轉型，期盼未來成為外銷智慧城市解決方案的「關鍵基地」，更希望高雄蛻變為台灣、全球城市級主權AI內最大、最完整且最先行各項應用服務方案試驗的應用平台。





今早10時20分，陳其邁在民進黨高雄市議員邱俊憲等人的陪同下，前往蓬萊路23號，出席「PIER F棧（參）庫啟動典禮」，並於會前接受媒體聯訪。

陳其邁指出，今日是「高雄燈塔計畫」的座落地點，也是原本香蕉碼頭的（轉型）啟用典禮，原本外銷的是高雄的農產品，期待未來能外銷智慧城市的解決方案。

陳其邁說，高市府此次是跟信驊科技、鑫蘊林科（Linker Vision）、中華電信與輝達（NVIDIA）合作，共同推出全球首創、利用輝達視覺語言模型訓練與推論，來解決城市治理的各個痛點；同時，也利用「Omniverse」模組來推動數位雙生計畫，盼能及時地在城市所發生、不管是交通、醫療、淹水或是緊急救難等各項事件，能夠及時利用生成式AI（Generative AI）來幫忙做分析、判斷，並形成決策。

他透露，未來當然也希望能進一步結合成為可利用「物理AI」（Physical AI）來解決各式各樣的問題，這都會大幅度增進城市治理的行政效率；此外，「高雄燈塔計畫」也有各個不同場域的應用，包括台電、石化等高雄傳統產業的各種生成式AI應用平台。

陳其邁期盼，從基礎的算力到平台，以及到各種軟體的智慧解決方案，能夠建構一個完整的AI生態系，讓高雄未來能成為一個具有競爭力、高效率服務的政府，來協助企業進行各種不同場域的應用，讓我們產業更具有競爭力。

最後，陳其邁感謝幾家合作夥伴全力地來完成「高雄燈塔計畫」，市府後續還有計畫持續擴大相關應用，讓高雄成為台灣、甚至在整個全球城市級的主權AI裡面最大、最完整，而且是最先行各項應用服務方案試驗的應用平台。





