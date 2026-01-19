高雄夫妻隱瞞女兒腸病毒！爆群聚「至少16人染疫」 學校緊急停課

【緯來新聞網】高雄市鼓山區有一所國小爆發腸病毒群聚，起因於一對醫護家長隱瞞女兒確診腸病毒，照樣讓女童到學校期末考，造成4班級13名學童陸續確診，並擴及3名學生家屬，至少16人染疫。校方今（19日）公告，宣布該班明天休業式停課，21日至23日採遠距上課。

高雄一所國小爆發腸病毒群聚，學生和家屬至少16人染疫。（示意圖／翻攝自photoAC）

國小五年級的女童上週開始出現紅疹和水泡，同學懷疑可能是腸病毒，但家長稱是食物過敏、濕疹，後來又改口是吃火鍋被燙傷，堅持讓小孩到校上課，直到12日，女童同校的三年級弟弟出現腸病毒症狀，校方通報教育局和衛生局，才讓這起群聚事件曝光。



高雄市衛生局13、14日陸續接獲該所國小通報腸病毒疫情，疫調顯示，女童疑似在1月5日就出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。



其他家長不滿，女童家長身為醫師和護理長，卻仍隱匿病情、沒有防疫觀念，照樣讓小孩到學生上課、考試，導致其他同學感染。



校方今天發布公告，指出低年級某班級在上週出現2例腸病毒個案，週日新增1例，今日再新增1例，截至今天累計已達4例。為避免班級內發生群聚感染、疫情持續擴散，評估後決議該班級在明（20日）休業式當天停課，21至23日採取線上上課的學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習。



校方表示，若學生無出現腸病毒相關症狀，亦無其他呼吸道不適、發燒或嘔吐等情形，或家長因照顧安排或其他因素無法讓孩子在家學習者，學生仍可到校，由學校協助安排學習與照顧，請家長放心。



校方強調，目前校內已有多例腸病毒通報，各班已於今天完成班級內清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消；各班級的紫外線消毒燈亦固定啟動2小時，以加強防疫作為，期盼能儘快度過這段疫情高峰期。感謝家長確實落實「生病不上課」的原則，並於孩子出現相關症狀時即時通報導師，共同協助學校防疫工作。

