高雄失業勞工子女就學補助即起申請 最高補助逾3萬元
為協助失業家庭減輕子女教育負擔，高雄市政府勞工局宣布，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助自即日起受理申請，收件期限至115年3月22日止。勞工局表示，希望透過實質的學費補貼，確保下一代的求學之路不因家長短暫的經濟困境而中斷，補助額度依學籍不同，私立大專院校最高可領取2萬6,000元金援，若符合加給條件，每人最高補助金額可達3萬1,200元。
此次補助標準針對不同就學階段提供多元支援，公立高中職包含五專前3年每名補助4,000元，私立高中職則補助6,000元；至於大專院校部分，公立院校包含五專後2年每名補助1萬5,000元，私立院校則補助2萬6,000元。為照顧壓力較重的家庭，若申請人符合獨力負擔家計條件，或是有2人以上子女同時就讀大專校院，補助金額將按標準再加給20％，讓資源能更精準地投入需要的勞工家庭。
申請資格方面，主要對象為非自願離職失業勞工，且於115年3月22日以前未請領老年給付者；申請人需在114年12月23日至115年3月22日間經核付失業給付或職業訓練生活津貼，或是於114年3月23日後失業，但在申請截止日前就業日數未超過30日或就業期間未超過3個月。此外，若是在115年2月3日後才非自願離職，只要在4月21日前完成核付失業給付，同樣具備申請資格。
民眾若欲辦理，可採取通信郵寄或網路線上申請。補助簡章與申請表可直接至勞工局一樓服務台、各就業服務站台或本市各區公所索取，亦可至勞工局及勞動部網站下載。勞工局特別提醒，為避免資源重複投置，本項補助與教育部「私立大專校院學雜費減免」等其他政府教育補助僅能擇一請領，請勞工朋友務必自行衡量最有利的方案。若有任何疑問，歡迎撥打勞工局專線07-8124613轉134，或利用勞動部免付費服務電話1955諮詢。
