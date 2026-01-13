高雄奪全國動物保護評鑑優等 全台首推友善動物特區

動保處進行飼主責任稽查，提醒毛小孩要植晶片、打疫苗、絕育或申報免絕育，外出公共場所須牽繩、裝籠或做好防護！（高雄市政府農業局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市於農業部114年度動物保護業務評鑑中，在全國22縣（市）中榮獲「優等」，展現市府在動物保護政策執行與治理上的卓越成效。

此次評鑑涵蓋寵物登記管理、特定寵物業管理、行政執法績效、犬貓絕育推動、業務創新方案及實驗動物人道管理等多項指標，高雄市整體目標達成率突破93％，顯示系統性治理能力與政策落實成效。

高市農業局表示，在具體成果上，113至114年間，高雄市動物保護稽查案件累計3萬6597件，其中民眾通報案件4148件、主動稽查3萬2449件；裁罰案件311件，裁罰金額達857萬 2500元；犬貓絕育共完成1萬6086隻，相關執行量能均占全國比率15％以上，凸顯高雄市在資源投入、政策推動及民眾需求回應上的持續強度。

高雄市農業局局長姚志旺指出，高雄市的動物保護政策已從單一業務逐步轉型為跨局處、跨社群的城市治理議題，今年市府在友善動物政策上亦達成多項里程碑，包括創新業務推動、加強公民參與及社會溝通等。

姚志旺表示，未來動保處將持續深化創新作為，推動更多友善動物計畫，規劃將高雄市打造為全台首例「友善動物特區」，逐步實現人與動物和諧共存的宜居城市願景。

