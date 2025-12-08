高雄奪命槍擊殺手、策畫者相貌曝光！偷渡柬埔寨遭通緝 傳幕後大咖是北部黑道

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

高雄市左營區在今年8月22日傳出槍擊命案，51歲羅姓男子在家門口遭一名槍手持槍抵住頭部及頸部連開16槍，羅男當場倒地身亡。案發至今已近百日，經檢警調閱監視器，研判27歲槍手楊云豪已偷渡逃亡至柬埔寨；而主嫌范嘉榮也在案發當日便搭機出國，目的地同樣是柬埔寨。橋檢在上月28日對楊云豪發布通緝，警方也在今（8）日公布相關偵辦細節，並公布槍手楊云豪和主嫌范嘉榮的長相。據悉，整起案件和毒品利益疑似有關，未落網的背後藏鏡人疑似是與宏仁會密切往來的北部黑道。

回顧此案，據了解，羅男因涉及假車禍詐領保險金，遭判刑確定後未到案執行而遭通緝。案發當天早上6點51分，羅男在高雄市左營文學路透天厝住處附近，遭楊云豪連開16槍擊斃。楊云豪隨後駕駛白色BMW權利車逃逸，並在橋頭區縱火燒車滅證，還刻意避開監視器，疑似翻牆潛入高雄大學校園後搭乘計程車落跑至台南，當日再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後由偷渡集團掩護，南下屏東搭乘漁船出境。

據警方當時研判，槍手手法與去年7月林士傑遭近距離槍殺的模式相似。專案小組過濾線索後發現，羅男曾與林士傑往來，不排除兩起命案涉及權利車、毒品等黑幫利益糾葛。

經警方調閱上百個監視器並同時以車追人後，查出作案BMW是轉手多次的權利車，警方因此逮獲權利車供應商、幕後掩護偷渡即潛逃出境集團成員共30名共犯，另查扣涉案車7輛、作案槍械2把，全案依殺人、違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、藏匿人犯、偽造文書及違反《入出國及移民法》等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，最終約7名外圍成員涉及殺人共同犯遭羈押，其餘人士則因證據薄弱且否認犯案而交保或請回；檢方曾對部分裁定提起抗到，卻仍遭法院駁回。

由於槍手楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭檢方已分別在9月6日、上月28日對范男和楊男分別發布通緝，並查出楊男過去也曾擔任詐團車手，涉及與同夥押人逼債。檢方強調，主嫌雖仍在逃，但檢方仍會依現有證據，預計在近日內起訴全案。



