高雄女借消防隊廁所突小產 16週胎兒死亡、母送醫無礙

高雄市橋頭區甲圍消防分隊9日晚間發生女子借用廁所突發流產事件，約16週胎兒不治，女子送醫治療後暫無生命危險。（圖／報系資料照）

高雄市橋頭區甲圍消防分隊9日晚間10時許發生突發事件。一名30多歲女子因身體不適、準備前往就醫途中，向消防分隊借用廁所，不料在廁所內發生流產，產下約16週的胎兒，經確認已無生命跡象。

消防局表示，該名女子當時因頭痛等不適症狀欲前往婦產科就醫，行經甲圍消防分隊時因身體狀況不佳，臨時請求借用廁所。女子進入廁所後情況異常，值勤人員察覺後立即查看，發現其已在廁所內小產。

消防人員隨即出動救護車並將女子緊急送往醫院治療，所幸女子暫無生命危險。初步研判胎兒約16週大，尚未足月，救出時已明顯死亡。

警方與檢方已介入了解，進一步釐清胎兒死亡原因及相關細節。

