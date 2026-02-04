高雄女全裸墜機械停車位身亡！曾遭家暴 同居男友案發後失聯

高雄大樓女住戶陳屍機械車位升降台，警方初步排除他殺。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄前鎮區三多商圈某大樓今日發生墜樓意外，年約30歲女子全裸陳屍在地下室上層機械停車位，救護到場時已明顯死亡，未再送醫。警方初步排除外力介入可能，由於死者生前曾有家暴通報紀錄，且同居男友案發後失聯，家屬對死因提出質疑，警方已介入調查，追查男友下落。

警方過濾監視器畫面發現，死者穿著睡衣上頂樓，不久後即發生意外，女子衣物不明脫落，全裸身亡，而事發時死者的同居男友也走出住家，疑似在找死者，可能得知死亡後，隨即離開，如今處於失聯狀態。

警方指出，死者過去有受到家暴的紀錄，讓死者家屬對女子的離世原因有所疑慮，目前警方已報請檢察官相驗，並持續釐清死者生前狀況與相關人員動向，以釐清是否涉及其他刑責。

回顧案件，三多商圈一心二路某棟大樓管理員，今日凌晨聽到地下室傳來巨響後前往查看，驚見一名裸女墜樓倒臥此地身亡，胸上有不明瘀痕。初步調查，死者為該棟大樓住戶，全裸墜入地下室並陳屍上層的機械停車位，現場無第三者介入跡象。

