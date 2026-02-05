高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話

社會中心／張予柔報導



高雄市昨（4）日凌晨發生一起驚悚墜樓案件，30歲張姓女子從18樓墜落，砸破大樓雨棚，被發現全裸倒臥在住處大樓地下室的機械車位升降平台上。警方調閱公共區域監視器，確認死者為該大樓租客，現場並無打鬥或外力介入痕跡，但因現場狀況與監視器畫面出現落差，讓整起案件疑點重重。警方今（5）日上午9時許進行解剖，以釐清死因。





高雄女全裸陳屍機械車位升降台！同居男友失聯一夜後現身：小爭執後追出門

張女同居男友呂姓男子曾有家暴紀錄，事件發生後失聯一天才到案，坦承因小爭執追女友未果，最後驚覺她墜樓嚇壞躲友人家。（示意圖，非當事大樓／民視新聞資料照）

警方追查發現，張女同居的47歲呂姓男友曾有家暴紀錄，事件發生後失聯近一天才到案說明。呂男坦承，當晚與張女因小爭執，張女穿著睡袍丟下一句「要出去買飲料」後甩門而去，他直覺不對勁追出去卻沒看到人，最後下到管理室，才被管理員告知「你女友墜樓了」，讓他驚嚇過度，選擇連夜躲到朋友家。據《三立》報導，呂男是工人，與相差17歲的張女戀愛同居，去年（2025）12月底，張女曾遭鄰居通報家暴，然而她未明顯反應，雙方仍持續同住。

高雄女全裸陳屍機械車位升降台！同居男友失聯一夜後現身：小爭執後追出門

張女父母再度認屍短短10秒離開，面對媒體僅低頭回應「不知道，一切以檢察官為主」。（圖／翻攝畫面）

張女父母今（5）日再度前往殯儀館認屍，夫妻間未多言，張父僅低頭交握雙手，面對媒體詢問對死因有無疑義時，僅重複表示「不知道，一切以檢察官為主」。張父母與女兒平時鮮少聯繫，張女年輕時就搬離家中，父母對她的生活與同居男友也了解，認屍過程短短10秒即離開。

高雄女全裸陳屍機械車位升降台！同居男友失聯一夜後現身：小爭執後追出門

警方調閱監視器發現，死者生前最後畫面仍穿著黃色睡衣，但被發現時卻全身赤裸手握著睡衣，前後狀況明顯不符。（示意圖／由AI輔助生成）

回顧整起事件，昨（4）日凌晨凌晨1時許，大樓管理員突然聽見地下室傳出巨大撞擊聲響，立即前往查看，發現機械車位升降平台內躺著一名女子，已無生命跡象，當場嚇得通報警方與救護人員。警消到場後確認女子已明顯死亡，隨即封鎖現場進行採證。初步檢視，死者全身赤裸，胸部疑似有瘀青痕跡，身上未見明顯外力破壞或打鬥痕跡，身分經查證為該棟大樓的30歲女住戶。根據《ETtoday》報導，警方隨後調閱大樓監視器畫面，發現案情出現多項疑點。畫面顯示，死者在案發前疑似從18樓墜落，最後一次被拍到時，身上穿著黃色睡衣。然而，當警方發現遺體時，女子卻呈現全身赤裸狀態，而手中則握著該件黃色睡衣，前後狀況明顯不符，成為情中的關鍵疑點之一。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：最新／高雄女全裸陳屍機械車位升降台！同居男友失聯一夜後現身：小爭執後追出門

