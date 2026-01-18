高雄女嗆「有種你就摸啊」暗巷激戰 事後告性侵判決出爐

高雄女嗆完「有種你就摸啊」就在巷子裡跟男方發生性行為。（示意圖／Pexels）





一名在高雄某酒吧工作的女性表演者A女，指控遭到在同間酒吧共事的B男利用在酒吧外聊天時，不顧她的意願發生性行為，於是提告「妨害性自主」。不過經法官審理後則認定，因為A女在發生性行為前，說了一句關鍵對話「有種你就摸啊」，加上沒有其他積極證據證明性侵，所以判處B男無罪。

根據判決書記載，A女表示，2022年6月與B男在酒吧外的巷子聊天，當天B男喝得很最，問她可不可以摸胸部，她半開玩笑的說，「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，就被對方拉到巷子深處接吻，之後再把她翻過去靠著牆發生性行為，「因為過程太驚恐，我完全叫不出來，這個過程大概經過3至5分鐘就結束了」。

A女回家後，男友發現她在哭泣，於是追問得知情況。在事發將近1個月後，A女在男友陪同下，與B男在事發酒吧老闆娘所經營的另一間餐酒館談判，簽立80萬元本票及和解書，並且將談判過程的對話錄音。

A女與男友後來在法庭上，就提出事發當晚A女用英文傳給B男，要求道歉的訊息記錄，以及和解書、談判錄音作為證據，主張B男經過老闆娘的協助翻譯之下，充分了解和解書的內容。

酒吧老闆娘後來在法庭上證稱，雙方在談判的過程，因為她認為不關自己的事，所以沒有全程參與，後來是A女男友叫B男在和解書上寫地址，但B男說寫不出來，她才知道B男基本上看不懂中文，只看得懂自己的名字，於是出面協助翻譯，但是並沒有解釋和解書的所有細節，主要是跟B男確認，「你確定要這個金額嗎？你確定要付他們錢嗎？」

法官指出，由於老闆娘與A女男友在法庭上對於和解書證稱的細節有所出入，難以認定B男完全同意和解書上所載內容，加上B男主張，A女曾說「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，是否確有可能認為A女同意被告觸摸其胸部，進而認為A女亦同意後續之性行為，非無疑問，則B男主觀上是否確有強制發生性行為的犯意，自值懷疑。

法官認為，至於英文訊息對話的道歉內容，僅為籠統、概括之道歉，無法探知被告係對「與A女發生性行為」一事懷有歉意，抑或係對「對A女強制為性交行為」感到抱歉，難補強A女之證述，依照罪疑惟輕原則，自難對B男以刑事罪責相繩，判處無罪。全案可上訴。

