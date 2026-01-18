高雄女嗆「有種你就摸」被醉男拉進巷內侵犯 法院1理由判無罪

高雄一名男子遭女性同事指控酒後強制性交，女方表示，當時兩人在店外聊天時，男子酒後詢問是否能觸摸其胸部，她因彼此熟識而以玩笑語氣回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，沒想到卻被拉到巷內發生性行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

高雄一名男子遭女性同事指控酒後強制性交，女方表示，當時兩人在店外聊天時，男子酒後詢問是否能觸摸其胸部，她因彼此熟識而以玩笑語氣回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，沒想到卻被拉到巷內發生性行為。案件歷經高雄地方法院及高雄高分院審理，高分院近日駁回檢方上訴，認定整體證據仍無法排除合理懷疑，維持一審無罪判決，全案定讞。

判決書指出，這起事件發生於2022年6月，雙方在高雄一間酒吧共事多年。女方主張，案發當晚兩人在店外聊天時，男子酒後詢問是否能觸摸其胸部，她因彼此熟識而以玩笑語氣回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，未料對方隨即將她拉進鄰近巷內，強行親吻並發生性行為，過程並非出於自願。男子則否認指控，強調雙方性行為是在合意情況下發生，並無強迫。

廣告 廣告

案發後約一個月，雙方在女方男友及友人陪同下簽署80萬元和解書及本票。檢方認為此舉顯示被告具犯意，因此提起上訴。然而法院檢視相關錄音後指出，被告是在遭女方男友長時間、高強度質問下，才出現「好像有做出強姦動作」等說法，內容語意不明且前後矛盾，難認定為具體自白。

法院亦指出，女方對案發經過的描述多次出現差異，包括是否為「被拉入」或「被邀請進入」巷內，導致事實認定存在不確定性。此外，女方表示當晚僅飲用一至兩瓶啤酒，並自稱酒量佳、意識清楚，同時又表示曾掙扎反抗，法院因此質疑，在具備清楚意識與反抗能力的情況下，是否仍能完成強制性交，尚存合理疑問。

至於雙方事後的訊息對話，女方曾要求對方道歉，男子回覆將「鄭重道歉」。法院認為，相關內容僅屬概括性致歉，未明確承認有強制性交行為，無法作為補強證據。

另外，和解書的簽署過程亦存在爭議，三名在場人士對細節說法不一致，且無法證明被告是在完全理解內容下自願簽署，因此不具定罪效力。合議庭最終認定，全案證據仍不足以排除合理懷疑，依刑事訴訟「罪疑唯輕」原則，判決被告無罪。檢方上訴遭駁回，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚

「煮泡麵加蛋」被男友飆罵公主病！網笑瘋：2026年新增的公主病條件

「隔夜菜會致癌」大逆轉！ 毒物醫師曝真相：這種食物更危險

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」