高雄女報案遭警官猥褻 竟被問「官很大確定要告？」

高雄市一名女子指控，日前遭市警局一名2線3星警官猥褻，事後女子向婦幼隊報案時，還被問「這官很大耶妳真的要告？」議員今在議會質詢時提出，市警局長表示已依法處分並已送辦。

高雄市警局。（圖／翻攝自Google map）

高雄市議員吳銘賜今（27）日在市議會對市警局長林炎田質詢時指出，一名女子今年初因懷疑被人跟蹤，向市警局一位2線3星偵查隊長求助，對方邀她到家裡討論案情，未料對方竟伸出狼爪，撫摸女子的大腿、臀部及私密處，女子當下拒絕並阻止，但對方仍硬抱著她繼續撫摸。

廣告 廣告

女子事後不勘受辱6月間鼓起勇氣向婦幼警察隊報案，竟遭受理員警反問「妳真的要告？這官很大耶！」議員質疑市警局處置失當，對此局長林炎田表示任何人違法都依規定嚴辦，遭控的警官已遭行政處分並調離現職，案件也報請地檢署指揮偵辦。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

台中棒球狼教練侵犯32童 二審維持464年刑期判決

台南公務員未勘災蹺班猥褻2男童 法院判刑8年8月

淫教練松志彬性侵32童重判36年 台中高分院裁定延押2月