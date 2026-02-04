高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台

高雄前鎮區今（4）日凌晨發生一起命案，某大樓年約30歲的女性租客，被管理員發現全裸倒臥在機械車位的升降平台上。（圖／東森新聞）





高雄前鎮區今（4）日凌晨發生一起命案，某大樓年約30歲的女性租客，被管理員發現全裸倒臥在機械車位的升降平台上，救護人員獲報抵達現場，女子已明顯死亡。初判現場無外力介入，詳細事發過程、死因仍待調查。

警方指出，轄區派出所於今日凌晨1時10分接獲報案，稱某大樓內有人倒臥在機械車位升降平台上，員警到場會同救護人員查看，現場為一名年約30歲的女子，已明顯死亡。

據了解，案發前大樓管理員聽到一聲巨響，前往地下室查看，發現該名女子倒臥現場，而她原先有穿一件式睡衣，後因撞擊被扯掉，因此導致全裸狀態。

廣告 廣告

警方初步調查，現場無打鬥及其他外力介入痕跡，並通知鑑識人員到場蒐證，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

日本新潟驚見新生嬰屍 僅31公分全裸被丟路邊

日53歲男遭謀殺！全裸陳屍浴缸 51天才被發現

女醫購物徹夜未歸！離奇全裸陳屍員工專用冰櫃

