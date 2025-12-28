高雄女墜樓輕生結案！家屬控疑點「曾與男友激烈爭執」 警方回應了

高雄市鼓山區今年11月20日發生一起女子墜樓死亡案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄市鼓山區今年11月20日發生一起女子墜樓死亡案件，警方當時依現場跡證研判無外力介入，朝輕生方向結案。不過死者家屬近日提出多項疑點，已正式對死者同居男友提起刑事告訴，案件恐出現重大轉折。

一名20多歲林姓女子被發現自鼓山區某大樓墜落至中庭。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方指出，事發當日上午，一名20多歲林姓女子被發現自鼓山區某大樓墜落至中庭，經救護人員確認已無生命跡象。由於現場未見明顯打鬥痕跡，警方初步排除他殺，並依程序通報檢方相驗。

然而根據《ETtoday新聞雲》的報導，家屬委託律師向檢方遞交告訴狀，指出案發前死者與同居男友曾因男方走失的貓咪發生激烈爭執。家屬指控，男方在爭吵過程中對死者施以推擠、掌摑等肢體暴力，並以死者飼養多年的愛犬作為威脅，聲稱若貓未尋回，將「拿狗換命」，對死者造成巨大心理壓力。

廣告 廣告

死者曾短暫外出取回手機，期間向友人傳訊求救。（示意圖／翻攝自pixabay）

家屬表示，死者視愛犬如家人，對相關威脅難以承受。案發前，死者曾短暫外出取回手機，期間向友人傳訊求救，內容提及若自己未再現身，請協助報警，顯示其當時意識清楚，並非預備輕生狀態。死者返家後情緒已瀕臨崩潰，男方卻未加以安撫或阻止，最終導致悲劇發生，依法應追究其刑責。

警方回應，案件原已依當時事證結案，後續若家屬完成正式告訴，將報請檢察官指揮。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，家屬也質疑死者生前帳戶金流異常，原有百萬元存款在案發前數月陸續轉出，後續僅剩少額餘款，資金流向仍待釐清。警方回應，案件原已依當時事證結案，後續若家屬完成正式告訴，將報請檢察官指揮，針對影像、通聯紀錄及相關疑點重新調查。

更多東森新聞報導

全台有感！東部外海23：05發生規模7.0強震

快訊／地震後爬高處修漏水！國小工友摔落送醫不治

地震中心科長「歪領帶」開記者會 他列3點大讚：功不可沒

