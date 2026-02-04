高雄女墜落機械車位慘死！同居男到案了 生前對話曝

高雄前鎮發生一起詭異的墜樓命案，30歲女子從18樓墜落，摔破採光罩，跌到地下室機械車位平台，當場身亡。（圖／東森新聞）





高雄前鎮發生一起詭異的墜樓命案，30歲女子從18樓墜落，摔破採光罩，跌到地下室機械車位平台當場身亡，她全身裸露，睡衣掛在手掌上，奇怪的是，同居男友發現後不但沒報案，還直接離開，男子下午到案說明是因驚嚇過度才離開現場，兩人最後對話也隨之曝光。

大半夜住戶聽到巨大撞擊聲，打開窗戶一看，才發現採光罩破掉了，隔天一早得知這裡發生命案。

警方獲報到場，趕到地下室，發現30歲女子陳屍在機械車位的升降平台上，全身裸露睡衣掛在手掌，從18樓墜落，當場失去呼吸心跳，詭異的是，女子和男友同居，她從租屋處奪門而出，男友一分半鐘就出門找，但都沒找到人，疑似在發現女友墜樓後太過驚嚇，沒留下也沒報警，而是直接逃離現場一度失聯，警方通知到案。

廣告 廣告

鄰居：「有聽到很大聲啊，砰一聲啊，因為我們打開（窗戶）看，看到對面也在看。」

大樓管理員vs.記者：「我們都沒有什麼互動，就是點個頭而已，（看起來滿正常的齁），對對對，採光罩其實都有連接啦，她剛好摔下去，就是剛好直接到那個，汽車的電梯裡面去這樣子。」

男友到案說明

案發在高雄前鎮一棟大樓，4號凌晨1點半左右，女子墜樓身亡，隔了12小時左右，47歲的呂姓男友到案說明，他說凌晨兩人起口角，女子生前說「要出去買飲料」，氣到大力甩門離開，他發現不對勁之後就出門找，從18樓逐層找都找不到人，直到找到一樓，管理員才說女子墜樓，他因驚嚇過度離開現場。

記者vs.死者父親：「（是和男友住一起嗎），我們都不知道，我們住在楠梓，她自己出去住，所以我都不知道，（也不知道她有交男朋友），對，（都沒跟女兒聯繫嗎），有啊（2/4）早上才見面而已，（都很正常嗎），對啊。」

男女背景曝光

死者家屬接獲噩耗，相當哀慟，不過並不清楚女兒的交友狀況，警方著手調查，發現呂姓男友曾有家暴紀錄，去年12/30鄰居通報，傳出激烈爭吵聲，員警在女子身上發現傷痕，她遭到男友毆打，警方依法通報家暴，不過女子並未前往就醫，根據了解呂男是做工的，女子疑似無業，兩人同居將近一年，究竟男子在女友墜樓前，是否有對女友動粗，死者胸口的瘀青痕跡，跟他有無關係，有諸多疑點，檢警還要複驗釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

新／高雄女全裸墜樓亡！同居男友巧合失聯 警方回應了

高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台

快訊／北市某大學驚傳墜樓！傷者送醫搶救中

