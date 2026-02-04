高雄女墜落機械車位慘死！同居男到案了 生前對話曝
高雄前鎮發生一起詭異的墜樓命案，30歲女子從18樓墜落，摔破採光罩，跌到地下室機械車位平台當場身亡，她全身裸露，睡衣掛在手掌上，奇怪的是，同居男友發現後不但沒報案，還直接離開，男子下午到案說明是因驚嚇過度才離開現場，兩人最後對話也隨之曝光。
大半夜住戶聽到巨大撞擊聲，打開窗戶一看，才發現採光罩破掉了，隔天一早得知這裡發生命案。
警方獲報到場，趕到地下室，發現30歲女子陳屍在機械車位的升降平台上，全身裸露睡衣掛在手掌，從18樓墜落，當場失去呼吸心跳，詭異的是，女子和男友同居，她從租屋處奪門而出，男友一分半鐘就出門找，但都沒找到人，疑似在發現女友墜樓後太過驚嚇，沒留下也沒報警，而是直接逃離現場一度失聯，警方通知到案。
鄰居：「有聽到很大聲啊，砰一聲啊，因為我們打開（窗戶）看，看到對面也在看。」
大樓管理員vs.記者：「我們都沒有什麼互動，就是點個頭而已，（看起來滿正常的齁），對對對，採光罩其實都有連接啦，她剛好摔下去，就是剛好直接到那個，汽車的電梯裡面去這樣子。」
男友到案說明
案發在高雄前鎮一棟大樓，4號凌晨1點半左右，女子墜樓身亡，隔了12小時左右，47歲的呂姓男友到案說明，他說凌晨兩人起口角，女子生前說「要出去買飲料」，氣到大力甩門離開，他發現不對勁之後就出門找，從18樓逐層找都找不到人，直到找到一樓，管理員才說女子墜樓，他因驚嚇過度離開現場。
記者vs.死者父親：「（是和男友住一起嗎），我們都不知道，我們住在楠梓，她自己出去住，所以我都不知道，（也不知道她有交男朋友），對，（都沒跟女兒聯繫嗎），有啊（2/4）早上才見面而已，（都很正常嗎），對啊。」
男女背景曝光
死者家屬接獲噩耗，相當哀慟，不過並不清楚女兒的交友狀況，警方著手調查，發現呂姓男友曾有家暴紀錄，去年12/30鄰居通報，傳出激烈爭吵聲，員警在女子身上發現傷痕，她遭到男友毆打，警方依法通報家暴，不過女子並未前往就醫，根據了解呂男是做工的，女子疑似無業，兩人同居將近一年，究竟男子在女友墜樓前，是否有對女友動粗，死者胸口的瘀青痕跡，跟他有無關係，有諸多疑點，檢警還要複驗釐清。
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
更多東森新聞報導
新／高雄女全裸墜樓亡！同居男友巧合失聯 警方回應了
高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台
快訊／北市某大學驚傳墜樓！傷者送醫搶救中
其他人也在看
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
遭砍警頭部中2刀 顱骨骨裂傷勢重ICU觀察中｜#鏡新聞
持續追蹤這起市場隨機砍人案，31歲朱姓員警遭嫌犯砍中兩刀，造成額頭7公分、頭頂10公分撕裂傷，還有局部顱骨骨裂，所幸沒有生命危險。案發當下員警對嫌犯開了兩槍，還有三名民眾合力壓制，其中55歲羅姓男子見義勇為，卻遭員警開槍誤擊，打穿了左手掌，幸好送醫後沒有大礙。
離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
總統稱「好書比好老師重要」被扭曲 林智群挺身反擊
由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說
被控詐1740萬獲不起訴 品冠深夜首發聲
大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都
詭！土城一家7口一氧化碳中毒 同戶前一天才傳女童猝死｜#鏡新聞
新北市土城區一處民宅今天(2/3)凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，造成了一共有7名住戶送醫，其中有三名孩童年紀不到5歲，所幸經治療後已經沒有大礙。而他們家中畫面也曝光，疑似就是熱水器安裝位置不通風，又緊鄰房間，才導致危險情形發生。
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他
台南隨機攻擊案！女傷者以為被打 一摸溫熱才知遭砍
台南市 / 綜合報導 台南市南區金華派出所附近，昨天晚間這起隨機砍人事件，受傷的這名女子，事後也還原了現場情況。根據他的說法，她原先是打算前往派出所對面買晚餐，結果走在斑馬線上時，嫌犯迎面走來，當時他只覺得對方怪怪的，沒有想到會被攻擊。遭遇攻擊後本來只是以為被打一下，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現手有點溫熱，才知道自己被砍傷。 原始連結
賴清德稱 「好老師不如好書」？全教產竟要求道歉 總統府貼逐字打臉
即時中心／黃于庭報導總統賴清德昨（3）日出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，強調閱讀與文化教育的重要性，不過部分致詞內容卻被掐頭去尾為「與其找好老師，不如找本好書」，引發全國教育產業總工會不滿，指稱該言論輕蔑教師。總統府發言人郭雅慧貼出賴清德發言逐字稿、澄清原意，並呼籲外界勿斷章取義。
出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
北市57歲婦遇戀愛詐騙！面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光
台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。
苗栗男持刀砍警遭擊斃！民眾憂「基層開槍」恐要擔責 警分局說話了
即時中心／黃于庭報導苗栗南苗市場今（4）早傳出攻擊事件，有名40歲的鍾姓男子持刀引起恐慌，警方到場隨即喝令其將刀具丟棄；惟該男遭噴辣椒水仍不從、甚至進而攻擊，造成1位員警頭部受傷。為維護自身及民眾安全，警方開槍擊中鍾男，搶救後宣告不治。事件曝光後，有民眾擔心警方是否會被認為「執法過當」，或是得自行承擔責任？苗栗警分局表態，過程符合規定、屬正當防衛。
春節血庫易缺血 台中捷運跟聯邦銀行2/5捐血活動送王品商品卡
農曆新年將至，為紓解歲末年初醫療用血需求，台中捷運公司攜手聯邦商業銀行明日將在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。中捷公司說明，此次活動時間為2月5日上午9時30分至下午4時30分，在市政府站1號出口前設置捐血車；此外，為感謝民
中榮代刀案「3醫師已恢復手術」 石崇良：屬院方權責、下周公布評鑑結果
台中榮總神經外科先前遭爆料，科主任楊孟寅、科主任鄭文郁及醫師廖致翔等3名知名醫師，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術房為病患執刀。院方要求3位涉案醫師在調查期間停止手術業務，但近日媒體接獲爆料指涉案醫師已經恢復排刀。衛福部長石崇良4日表示，台中榮總院方讓3名涉案醫師恢復排刀，屬於醫院內部管理範疇。衛福部已於1月28日完成中榮「再次重點評鑑」，預計下週提出報告要求院方調整改善。
台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」
台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。
台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶
南部中心／鄭博暉、林俊明、劉安晉 台南市報導隨機傷人的陳男，在按摩店專職修腳皮，案發當天，在工作期間走出店外，心事重重、神情恍惚，沒想突然抓狂行凶，同事聽到都很訝異，透露他平常脾氣溫和話不多，推測是跟女友感情生變，才會失控。嫌犯被依傷害罪嫌移送台南地檢署，由檢方複訊。凶嫌陳男案發當天，工作期間走出店外後，就失控了！（圖／民視新聞）從按摩店走出來，看起來心事重重的男子，就是凶嫌陳男，案發當天，工作期間走出店外後，就失控了。凶嫌同事表示：「他大概來一個多月，快兩個月這樣子，他平常都在睡覺比較多，睡覺時間比較長一點，在我們這邊算兼職的啦，就是修腳皮這樣子。」陳姓男子，去年12月才到按摩店工作，專職幫客人修腳皮，這次傷人的凶器，也是他平時帶在身上的足療刀，平常安安靜靜話不多，工作空檔也少有跟人互動，誰也沒想到，竟會在街上隨機攻擊路人。凶嫌同事說：「上個月才跟他女朋友分手而已，他跟我說他不是，他就是從北部下來的這樣子，他是跟他女友一起下來，就蠻驚訝的，他平常沒什麼，沒什麼攻擊傾向這樣子。」陳男29歲，和女友一起從北部，回到台南就業，疑似感情生變，上班開始情緒恍惚，他被警方逮捕後也供稱，自己有服用身心科開出的抗憂鬱藥物，因為擔心同事看見，自行停藥了一段時間。勇警王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌！（圖／民視新聞）台南第六分局副分局長林佳輝表示：「近期疑似因感情因素，精神恍惚，其傷人動機 正積極調查中。」也幸好從警七年，本身還是從陸軍上尉，轉成警職工作王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌。台南市金華派出所員警王聖豪強調：「那時候沒有想那麼多，就看到有民眾有危險，然後就是直接前往制止，是沒跟家裡人告知太多，怕他們擔心。」陳姓嫌犯隨後也被移送地檢署，確切的犯案動機，還得由檢警深入追查，才能進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶 更多民視新聞報導足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」苗栗男「揚言開殺」警遭砍！凶嫌「中1槍」民眾被波及快訊／苗栗苗南市場隨機砍人！警頭部遭砍2刀 兇嫌胸口中彈