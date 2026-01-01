高雄女嬰猝死！爸媽過失致死交保 將相驗釐清是否遭虐
高雄岡山一名9月大女嬰，昨（31）日被父母獨留在租屋處6小時，父母返家時已經沒有生命跡象。醫院通報警方後，警方初步檢視女嬰口中有溢奶情況，身上有大面積瘀青，下巴有疑似燙傷的痕跡，詳細死因及父母是否有涉及虐童，還有待相驗釐清，目前女嬰20歲母親與現任丈夫訊後依過失致死以5萬元交保。
女嬰母親表示，昨天上午9點接到收容所通知，與丈夫去外縣市辦理領養流浪狗，把女兒獨留租屋處，下午4點回到家時發現女兒已經沒生命跡象，送醫搶救以後還是宣告不治。醫院檢視女嬰傷勢後通報警方調查，女嬰口腔有溢奶、左臉、左肩、大腿都有大面積瘀青、下巴有疑似燙傷的痕跡。
生母對瘀青傷痕的解釋是女嬰自己撞到的，而對於女嬰脖子上的抓痕，她表示幫女嬰洗澡時沒有發現，可能是女兒指甲太長自己抓的。警方已派鑑識人員到醫院及女嬰父母租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，已依規定通報社會局。女嬰生母、生母現任丈夫都依過失致死罪以5萬元交保，是否涉及虐童還有待警方進一步釐清。
女嬰生母解釋
根據《三立新聞網》報導，女嬰父母來到殯儀館時神情十分輕鬆，還能先開口要煙抽，女嬰生母受訪時談及強調女兒窒息，她強調是「不小心的」，她表示將女嬰「放生」在家中長達6小時，自己跟丈夫前往外縣市領養狗，是因為「覺得女兒會睡很久、父母也沒空幫忙照顧」。對瘀青傷痕，生母解釋是女嬰自己撞到的，而對於女嬰脖子上的抓痕，她表示幫女嬰洗澡時沒有發現，可能是女兒指甲太長自己抓的。
社會局說法
社會局表示，因女嬰母親未滿20歲生育，已經列入脆弱家庭關懷，有社工每月家訪，最近一次的家訪在29日未有異常、女童的疫苗施打紀錄也正常。據了解，女嬰是由生母與前男友生下，還有1名2歲的孩子由前男友撫養。
房東說法
房東說，平時與女嬰生母夫妻倆沒交集，但兩人租屋處的地段好、裝潢好，一個月房租要價1萬8000元，不料一家人才搬來一個月就出事。
東森新聞關心您
拒絕兒虐，請撥打110、113
更多東森新聞報導
快訊／新北重大車禍！機車衝撞行人 1人失去生命跡象
咖啡新星慘死 媽認屍崩潰！生前獲獎貼文看哭網
密錄器畫面曝光！2警「中彈」忍痛壓制持槍男
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 183
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 740
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 297
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 109
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 218
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎
總統賴清德近日受訪稱解放軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即解放軍宣布圍台演習，連許多網友認為責任在賴清德身上。前立委郭正亮直指賴清德是有史以來最危險的總統，且以賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 116
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 282
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
陳菊「腦血管阻塞」病倒滿12個月…傳因習俗趕出院？陳其邁回應了
實在太久沒在鏡頭前露面，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院，年後銷假上班。對此，市長陳其邁話說的保守，僅表示花媽恢復良好，出院一說，毫無所悉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 66