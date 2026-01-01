高雄女嬰猝死！爸媽過失致死交保 將相驗釐清是否遭虐

高雄岡山一名9月大女嬰，昨（31）日被父母獨留在租屋處6小時，父母返家時已經沒有生命跡象。（示意圖／photoAC）





高雄岡山一名9月大女嬰，昨（31）日被父母獨留在租屋處6小時，父母返家時已經沒有生命跡象。醫院通報警方後，警方初步檢視女嬰口中有溢奶情況，身上有大面積瘀青，下巴有疑似燙傷的痕跡，詳細死因及父母是否有涉及虐童，還有待相驗釐清，目前女嬰20歲母親與現任丈夫訊後依過失致死以5萬元交保。

女嬰母親表示，昨天上午9點接到收容所通知，與丈夫去外縣市辦理領養流浪狗，把女兒獨留租屋處，下午4點回到家時發現女兒已經沒生命跡象，送醫搶救以後還是宣告不治。醫院檢視女嬰傷勢後通報警方調查，女嬰口腔有溢奶、左臉、左肩、大腿都有大面積瘀青、下巴有疑似燙傷的痕跡。

生母對瘀青傷痕的解釋是女嬰自己撞到的，而對於女嬰脖子上的抓痕，她表示幫女嬰洗澡時沒有發現，可能是女兒指甲太長自己抓的。警方已派鑑識人員到醫院及女嬰父母租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，已依規定通報社會局。女嬰生母、生母現任丈夫都依過失致死罪以5萬元交保，是否涉及虐童還有待警方進一步釐清。

女嬰生母解釋

根據《三立新聞網》報導，女嬰父母來到殯儀館時神情十分輕鬆，還能先開口要煙抽，女嬰生母受訪時談及強調女兒窒息，她強調是「不小心的」，她表示將女嬰「放生」在家中長達6小時，自己跟丈夫前往外縣市領養狗，是因為「覺得女兒會睡很久、父母也沒空幫忙照顧」。對瘀青傷痕，生母解釋是女嬰自己撞到的，而對於女嬰脖子上的抓痕，她表示幫女嬰洗澡時沒有發現，可能是女兒指甲太長自己抓的。

社會局說法

社會局表示，因女嬰母親未滿20歲生育，已經列入脆弱家庭關懷，有社工每月家訪，最近一次的家訪在29日未有異常、女童的疫苗施打紀錄也正常。據了解，女嬰是由生母與前男友生下，還有1名2歲的孩子由前男友撫養。

房東說法

房東說，平時與女嬰生母夫妻倆沒交集，但兩人租屋處的地段好、裝潢好，一個月房租要價1萬8000元，不料一家人才搬來一個月就出事。

