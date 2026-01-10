高雄女子借用消防分隊廁所突感不適 16週胎兒不幸流產

高雄32歲女子向甲圍消防分隊借用廁所結果流產，16週胎兒死亡。（記者鐘敏綺／ 攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市橋頭區甲圍消防分隊昨（9）日晚間10時25分發生一起意外事件，一名32歲女子因身體不適就醫途中，向橋頭區甲樹路甲圍消防隊借用廁所，不料在廁所內發生流產，消防隊員發現後立即採取行動，將女子緊急送醫，惟產下懷孕四個月的不足月胎兒已明顯死亡，全案正由檢警進一步調查中

消防局指出，這起事件發生於9日晚間10時25分，該名32歲女子，正準備前往婦產科診所就醫，途經橋頭區甲樹路甲圍消防分隊時，向值班消防隊員說自己肚子很痛，想借一下廁所，經同意後，女子獨自走進廁所，但卻在廁所裡待了很久沒出來，消防員機警上前查探，赫見女子已在廁所內流產，由隊上救護人員初步處置後出動救護車將該名女子送往醫院救治，所幸女子經治療後暫無生命危險，但僅約16週大，尚未足月的胎兒救出時已明顯死亡。

針對胎兒的具體死亡原因以及相關細節，檢警方已介入處理，將進一步釐清事實，目前全案依程序報請橋頭地檢署依法相驗，以確認胎兒死亡原因及相關責任歸屬，同時警方也已依規定通報高雄市社會局，啟動後續關懷機制並提供必要協助。