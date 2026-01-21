高雄女子8樓丟玻璃瓶險砸人車 高架橋驚見不明物害爆胎

南部中心／陳凱茂、陳家祥、陳姵妡 高雄報導

高雄市新興區一處大樓，晚間發生住戶從八樓往下亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，嚇壞居民，警方趕到現場，女子情緒激動，最後被強制送醫，而同樣被掉落路嚇壞的，還有這名駕駛，他行駛楠陽高架橋準備下交流道時，忽然發現不明物體在路中央，導致他車輛受損又爆胎，幸好沒有波及其他用路人。





高雄女子高樓丟玻璃瓶險砸人車 楠陽高架橋驚見不明物害車爆

高雄楠陽高架橋，有駕駛不慎輾過路中的不明物體，導致車輛受損、爆胎。（圖／民視新聞）





駕駛準備靠右下交流道，這時忽然發現餅乾屑，下秒就直接撞上不明物體，導致車子爆胎跟多處車損。民眾：「可能就是還是要看清楚，不要開得太快，不然你也不知道要找誰賠，就只能認賠吧。」民眾：「直行車大概速度就會比較快一點，臨時掉下來一定沒辦法反應。」案發在高雄楠陽高架橋，駕駛不慎輾過路中的不明物體，導致車輛受損、爆胎，幸好車輛失控當下，沒有波及其他用路人。高市警翠屏派出所副所長黃青雲：「如確定為他車遺落物品，將依道路交通管理處罰條例，處新臺幣三千元以上，一萬八千元以下罰鍰。」

一名女子從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，差點砸到路過的人車，被警方強制就醫。（圖／民視新聞）





大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但她情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，原來她從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，差點砸到路過的人車。目擊民眾：「租大概一兩年了，我去看差點被砸到，真的很危險。」目擊民眾：「我這邊知道就三次了，警察來就三次了，都摔很碎我還看過罐頭，東西太多了還有熱水罐，那要是砸到人就完蛋了。」其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全，這次亂丟行為，不只居民險些被砸到，連警消也差點遭殃。高市警中正三所副所長譚龍翔：「查案發時該女子有從高空丟下布偶與玻璃瓶，所幸並無造成任何傷亡或是財物損失。」情緒激動的女子，最後被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。





