高雄女師怒控遭強制送醫 市府澄清：屬知情同意

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高雄市政府澄清，全案並無強制住院情形。（圖／翻攝自Google Maps）





高雄市某明星國小一名教師上（5）月25日在校內墜樓身亡，據傳該名老師生前遭到學生霸凌，最終走上絕路。如今高雄有一名女教師出面指控，本（6）月4日被高雄市政府動用公權力，強行帶進精神醫療院所，「被消失」5天4夜。事件持續延燒，今（10）日高雄市政府澄清，全案並無強制住院情形，因該名教師自述有輕生念頭，經溝通並獲同意後，啟動相關程序、給予妥適照顧。

高雄一名女教師今日在臉書發文，透露本月4日傍晚獨自在家時，突然有2名警察及2名衛生局人員前往查訪，經過確認身分後，她被強制帶上救護車、遭束帶固定，最終被送往精神醫療院所。該名教師曾在當天下午發文暗示輕生，當時不少粉絲留言安慰，希望她能平靜下來，此後她消失社群一陣子，昨（9）日晚間發文報平安，不久後便發表遭強制就醫的文章。

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事件引發關注，全國教育產業總工會專員發文指控，在明星國小教師墜樓後，高雄市長陳其邁因擔心轄內老師又出事，因此動用公權力將該名教師強行帶入精神醫療院所，強調將視市府的後續處理，「必要時發動對內勸募捐款、對外號召遊行，請高教產和全國的親師一起力挺這樣被行政迫害的好老師！」

對此，高雄市政府回應，經查相關紀錄，嚴正澄清並無「強制住院」情境，個案自本月初被多次通報有高度輕生意念，3日再度接獲相關通報，因此心衛中心在4日啟動「社會安全網危機介入團隊」並聯繫相關專業醫療團隊應變，現場經精神衛生專業風險評估並取得其同意後護送就醫，患者與家屬均知情同意，絕無強制住院情事，為了讓患者多加休養，希望社會大眾勿多做打擾，也要請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。

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