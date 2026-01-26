高雄女建商分屍案兇手歐陽榕「15年等不到釋憲」驚傳器官衰竭病逝

社會中心／高雄報導

殺女建商分屍的歐陽榕被判死刑，近日傳出他在獄中病逝。（圖／資料照）

犯下2003年震驚社會的高雄女建商分屍案，並於2011年判死定讞的死刑犯歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，仍因病情惡化導致器官衰竭，於25日宣告不治。歐陽榕除揹負分屍重罪，生前更捲入殺害妻女詐領保險金疑雲，隨著其病逝，所有謎團與爭議皆畫下句點。

回顧這起重大刑案，歐陽榕早年曾任職知名造紙廠加工處副處長，1999年離職後轉戰股市失利，背負龐大債務。當時他向盧姓女建商承租店面經營咖啡館，雖生意失敗，盧女仍將其視為好友，多次借款數萬至10數萬元協助週轉。豈料歐陽榕因財務缺口難以填補，竟對這名長期資助他的恩人萌生殺機。

2003年4月21日，歐陽榕向盧女借款遭拒，憤而設局將其約至住處勒斃。為掩飾罪行，他在浴室內將盧女遺體肢解成10大袋，分批棄置於高雄地區的垃圾集中點及山區道路林區。案發隔日，他更冷血利用死者手機致電家屬，勒贖1200萬元，企圖誤導警員辦案方向。

歐陽榕於2003年震驚全台的高雄女建商分屍案。（圖／資料照）

警員經縝密蒐證鎖定歐陽榕並將其逮捕。落網初期，歐陽榕矢口否認犯案，直到死者「頭七」當日，警方動之以情勸說「只是想找回屍體」，才突破其心防。隨後雖坦承犯行並供出棄屍地點，無奈警方最終僅尋獲4袋屍塊，其餘6袋已被運往焚化爐銷毀，令家屬悲痛萬分。

此外，檢警在偵辦過程中發現驚人案外案。歐陽榕的石姓妻子與女兒，分別於西元1999年及2000年離奇身亡，歐陽榕因此領取超過600萬元的保險理賠。雖死者家屬強烈懷疑此為「加工自殺」或謀殺詐保，但因遺體早已火化安葬，缺乏直接證據，最終處以不起訴處分。

2011年，最高法院判處歐陽榕死刑定讞，將其收容於高雄看守所。在漫長的牢獄歲月中，他多次喊冤並透過司法途徑救濟，指控法官在無視「未殺人」實情下量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一。根據《鏡報新聞網》，歐陽榕近日因身體不適戒護外醫，並於25日傳出他因器官衰竭病逝，一切罪責與未解之謎也就此塵封。

