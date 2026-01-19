高雄女拍筆錄PO網遭起訴！橋頭地院判決出爐

高雄女子拍筆錄上傳，被依妨害秘密罪起訴，橋頭地方法院判決無罪。 圖：取自司法院

[Newtalk新聞] 高雄許姓女子去年4月對網友提告妨害名譽、恐嚇，前往派出所製作筆錄時直接以手機拍下內容，隨後PO上網討論，遭調查局高雄市調查處擷取網頁並通報高雄市政府警察局，被依涉犯刑法妨害秘密罪起訴，橋頭地方法院判決出爐，認為許女無違反偵查不公開之規定，判許女無罪，可上訴。

法官指出，許女所拍攝並非承辦員警問話、打字、輸入電腦等製作警詢筆錄之活動，拍攝時員警已完成該案之詢問，而無偵查活動正進行中，不涉及警詢筆錄係屬於警員所為非公開活動、言論或談話等其中一環節，顯與刑法第315條之1所規定之要件不符。

廣告 廣告

另外偵查不公開之相關規定，係基於無罪推定原則，為維護偵查程序之順利進行及真實發現，兼顧保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人之名譽、隱私、安全，偵查不公開，所約束之對象，係檢察官、檢察事務官、警察、辯護人等法執人員，並非告訴人或被告。

因此橋頭地方法院認為，雖然被告行為有不當之處，但拍攝的是自己之警詢筆錄，就被告個人而言本非秘密，對於參與製作筆錄過程之司法警察則屬執行公務之行為，亦非隱私權保障之對象及範疇，因此判被告無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

郵件通知被盜刷！急按「取消交易」反洩漏個資 網：很多人都收到過

小人國免費入園湧人潮爆亂象！家長放任孩童踩踏模型 官方說話了