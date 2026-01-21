高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動，她提告結果敗訴。示意圖／翻攝中華民國牙醫師公會FB

高雄王姓女子因智齒問題前往左營一家牙醫診所求助，阮姓牙醫師評估後，建議王女進行翻瓣及削骨手術來拔除右上智齒，不料手術耗時1.5小時仍失敗收場，不僅智齒還在，嘴角更因過度拉扯導致潰瘍。王女事後另尋張姓牙醫，僅花10秒鐘就將智齒拔除，她認為阮姓醫師害她白受罪，提告求償20萬元慰撫金，但高雄地院審理後送鑑定認阮醫師治療過程並無疏失，也未侵害王女健康權，判醫師免賠。仍可上訴。

王女提告指出，前年4月8日、16日，她兩度到高雄一家牙醫診所，由阮姓醫師為她進行拔除右上智齒療程。4月8日第一次未能順利拔除，同月16日接續療程時，阮姓醫師明知自己能力不足，卻仍建議她削骨拔除智齒，但歷時1個半小時還是拔不出來，她右上顎後牙區因而疼痛不已，嘴角也潰瘍，後來她轉往三民區另一家診所求診，張姓醫師接手後僅花費短短10秒鐘便將這顆頑劣智齒拔除，主張阮姓醫師應賠償她20萬元慰撫金。

阮姓醫師則辯稱，因王女智齒位置靠後、生長角度較難拔除，在徵得王女本人同意進行翻瓣手術及削骨後，再拔除該智齒，全程醫療團隊均給予王女細心照護，包括數次使用凡士林舒緩王女嘴角，但其嘴角仍因其臉頰收縮而開裂。後在王女要求下停止療程，雖最後還是無法拔出智齒，卻不能因此認定醫師方有過失。

高雄地方法院審理時，參考高醫大的鑑定報告，認為該智齒屬於「高位阻生牙」，靠近上顎竇且牙根彎曲風險高，即便實施翻瓣削骨後未能拔除，仍屬於「醫療上可容許之結果」。法官認為，雖然王女隨後在其他診所迅速拔除智齒，但這僅能證明後續治療成功，不能推論前一位醫師有醫療疏失，判王女敗訴，全案仍可上訴。



