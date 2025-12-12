高雄女控前夫強拍裸照侵犯 法官認罪證不足判無罪

高雄一名女子指控前夫因吃醋抓狂，強拍裸照傳給對方還視訊，甚至強迫她發生性行為，高雄地院法官認為，女子前後證詞矛盾且相關跡證無法證明性侵，近日依罪證不足判前夫無罪。

高雄地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，女子與前夫已離婚但因育有女兒仍有聯絡接觸，女子提告表示今年1月帶女兒到前夫家吃飯，當晚在其住處過夜，期間前夫看到她與男同學的簡訊互動曖昧，竟怒火中燒強逼她脫光衣服拍下裸照傳給男同學，還強迫她發生性行為，前夫事後遭依妨害性自主及妨害性隱私罪嫌送辦起訴。

案經高雄地院審理，法官檢視警方到場時密錄器發現房內無掙扎跡象，且女子與孩子衣著完整並無極度恐懼，還對員警說「沒被打」、「只是吼我」，男同學雖證稱有收到裸照與視訊，但大多為女子轉述證據力有限；法官還發現女子在警詢與檢方訊問時說詞反覆不一，且一開始報案時未提遭性侵，描述前夫拍裸照傳送、打視訊電話給男同學等細節有出入，。提供的驗傷報告也未顯示有遭性侵等跡象。

法官表示若遭實質威脅或性侵應會第一時間求助，女子求救訊息內容相互矛盾，因此認定提出的事證罪證不足，且無法排除合理懷疑，最後判處前夫無罪，全案可上訴。

