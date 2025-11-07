高雄女沒掛號就衝診間 遭醫師拒絕惱羞嗆「是有多缺錢」下場慘了

高雄一名女子沒掛號就衝診間，遭到拒絕竟嗆醫師缺錢，雙方爆發口角。（圖／中視新聞、社會事新聞影音）

近日高雄阮綜合醫院爆發一起醫療糾紛，原因在於病患家屬沒有掛號，就擅自闖入診間要求醫師說明病情，遭到拒絕後竟惱羞嗆醫師缺錢，氣得醫師情緒爆發，而家屬也將影片PO上網公審，卻反遭一面倒酸爆，嚇得趕緊刪除影片，但已遭醫師提告。

透過影片可以看到，醫師情緒失控，看診到一半衝到門口，對著掌鏡的女子連番砲轟，痛批對方根本沒有掛號，憑什麼闖進來，沒掛號在這邊吵，還在外面大聲喊說他缺錢，已經嚴重影響到他的信譽，女子則狡辯「我有說哪個醫生嗎」，雙方僵持許久，最終不歡而散。

據了解，原來是前一天女子母親獨自到醫院看診，女兒得知後，隔天臨時前往醫院，卻沒有掛後就獨自走進診間，要求黃姓醫師向她說明母親的病情，黃姓醫師則表示必須先掛號，否則沒辦法說明病情。未料女子遭到拒絕後惱羞成怒，在診間外大聲酸黃姓醫師缺錢缺很大，才會要自己先去掛號，黃姓醫師聽到後氣得直接開門跟女子理論，情緒失控大罵對方妨礙名譽，並揚言提告。女子則不滿，只是問個病情，憑什麼要掛號。

對此高雄阮綜合醫院表示，黃姓醫師已經針對該名女子提出告訴，剩下的事情就交給司法處理，不便多做評論；女子則是PO文公審後反遭砲轟，緊急刪除影片。網友們則一面倒力挺醫師：「女兒病情比媽媽嚴重」、「自己先去掛個精神科吧」、「媽媽看病不抽時間陪，卻要醫師看診到一半抽時間跟你說明？」、「沒有掛號沒有病例資料，醫生是要怎麼跟你說病情」、「奧客真的越來越多」、「醫療崩壞除了制度問題，這種病患也是一大原因」、「問病情不用掛號，那每個人都來這招，醫師還要不要看診」。

