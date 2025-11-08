高雄女沒掛號鬧診間！問病遭拒酸醫師「是多缺錢」 醫氣炸讓母女終身不得掛他診

（記者洪承恩／綜合報導）高雄阮綜合醫院日前爆發醫病衝突，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師當場說明母親病情，遭拒後疑似出言嗆「缺錢」，引發醫師情緒激動回應，雙方在診間外爆發口角。該女子其後將自拍影片上傳社群試圖公審，卻意外引來網友一面倒批評，影片隨後遭刪除，而涉事黃姓醫師已向女子提告，事件目前進入司法程序。

事發當時，女子的母親前一天在醫院看診，由居服員陪同。女子隔日臨時到院，未依流程掛號就直接走入診間，希望向主治醫師詢問病情。黃姓醫師依規告知需要先掛號，才能調閱病歷並進行說明。女子不滿，隨即在診間外大聲抱怨，甚至被指控喊出「醫生很缺錢嗎」，引起醫師不堪受辱，情緒爆發走出診間反問對方「沒掛號憑什麼闖進來」，場面一度緊繃。

廣告 廣告

圖／女子沒掛號大鬧診間，黃姓醫師出言解釋必須掛號的原因。（翻攝記者爆料網）

院方指出，病情屬個人醫療資訊，依法僅能在具備診療關係下進行說明，未掛號意味未建立醫療契約，醫師無法調閱病歷，也不能在未確認身份的情況下提供病情解釋，以避免誤傳、疏漏或法律責任問題。護理人員也證實，女子確曾在門外高聲抱怨，干擾現場看診秩序。

圖／女子沒掛號大鬧診間，黃姓醫師出言解釋必須掛號的原因。（翻攝記者爆料網）

事件在網路曝光後，大批網友及醫護從業者支持醫師，認為女子應尊重醫療流程，有人留言指出，「不掛號就問病情，以後大家都來這招，診間還要不要看診？」也有人表示，「沒有病歷就解釋病情，那是隨便講，不是負責任的醫療行為。」此外，不少網友感嘆，醫療現場已壓力龐大，若再被莫名指責與羞辱，只會使醫病關係更加緊繃。

圖／女子沒掛號大鬧診間，黃姓醫師出言解釋必須掛號的原因。（翻攝記者爆料網）

黃姓醫師後續於社群撰文說明，掛號不只是「付錢」，而是病患與醫療機構之間建立醫療契約的重要程序，解釋病情本身即屬醫療行為，若未掛號貿然提供說明，醫師恐面臨違法或專業疏失風險。他也表示，已在病歷中註記該名女子與其母親「終身不得掛本人門診」，並依程序提出妨害名譽相關告訴。

高雄市衛生局回應，醫療院所設置掛號及看診流程，目的在於維持診療秩序與保障病患隱私，未掛號擅闖診間確實恐影響其他病患權益。衛生局也表示將請醫院加強家屬協助機制，避免情緒升高導致衝突再度發生。

更多引新聞報導

網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處

「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！

