高雄女猝死被同居男載走 死者兒接電話「你媽死了」

高雄一名婦人疑似因吸毒過量在住處猝死，同居男友竟致電婦人兒子，告知「你的媽媽走了」，並透露有殉情念頭，之後便開車載走婦人遺體去向不明，嚇得婦人兒子立即報警。警方攔截到車輛時，發現婦人遺體仍在車上，目前已報請相驗，釐清其真正死因。

媽媽遺體被載走「不知去向」 兒嚇壞急報警

高雄一名婦人疑似因吸毒過量在家猝死，而她的同居男友竟開車載走遺體。警方拉起封鎖線後，鑑識人員來回勘驗不斷採證，甚至對著行李箱仔細檢視、拍照。

鑑識人員對著行李箱仔細檢視、拍照。圖／台視新聞

原來婦人疑似因吸毒猝死在高雄鳳山的住處，同居男友竟致電給婦人的兒子，告知「你媽媽走了，我還活著」，語氣中甚至透露想要殉情。隨後便把婦人的遺體載走不知去向，兒子聽後嚇壞趕緊報警求助。

婦人疑似因吸毒猝死，男友致電給婦人兒告知死訊。圖／台視新聞製圖

警「監視器+車牌辨識系統」攔車 偵訊男子釐清疑點

警方根據監視器及車牌辨識系統，終於找到該輛車，當時車輛停在路邊沒有行駛，男友與婦人的遺體都在車上，車內除了行李箱，還查獲毒品。

該輛車內除了行李箱，還查獲毒品。圖／台視新聞

據了解，婦人與同居男友均約50多歲，且都有毒品前科，婦人是否真的因吸毒過量猝死，警方已報請相驗，釐清真正死因，至於男友為何想要殉情，並將婦人遺體帶離住家，這些疑點警方也將逐一調查釐清。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助： 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

高雄／梁子玥、王超群、蕭志遠 責任編輯／蔡尚晉

