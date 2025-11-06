高雄女童深夜急轉台大！柯志恩喬警車開道被拒 國道警：醫院未開證明

高雄義大醫院一名插管並接了葉克膜的女孩，於昨(5)晚轉院到台北台大醫院。(國道示意圖) 圖：取自交通部

[Newtalk新聞] 高雄義大醫院一名插管並接了葉克膜的女孩，於昨(5)晚轉院到台北台大醫院，該名女孩的家長也在Threads上表示，請經過國道1號的朋友看到救護車務必禮讓，而國民黨立委柯志恩看到訊息主動留言，並聯繫警政署與台大醫院，希望協助孩子儘速就醫，不過國道警方指出，醫院未開出「緊急需求」證明，因此未提供開道服務。

有一名家長在Threads上表示，「5日晚上，我們將從高雄義大醫院轉院到台大醫院，路程約3至4小時。小朋友目前因肺部嚴重感染，需要全程插管並接葉克膜支援。如果今晚有經過國道一號的朋友，遇到救護車還請務必禮讓、避免突然切換車道，以免影響醫療設備與安全。」

廣告 廣告

事後柯志恩看到訊息主動留言，「您好，已請國會同仁聯絡警政署等相關單位，若有需要進一步協助之處，歡迎私訊我的FB、IG帳號。」後續再留言，指國道警察已獲知訊息、需要家屬電話方便進一步協助；家長也回應，「已與張永杰先生(國民黨高市黨部發言人)連繫上，謝謝委員幫忙」。

不過國道警方指出，申請警車開道需要提前申請，同時因沒有醫院開立的緊急需求證明，因此無法依照規定警車協助開道，而依照規定，若需要警車開道護送，都必須要有消防救護或醫療單位的證明，才能認定有需要警方介入、緊急開道的需求。而柯志恩辦公室有特別關懷此案，也了解此案的處理過程，小朋友的家屬也了解體卹。

該名家長事後也發文報平安指出，救護車仍在昨晚9時36分左右出發，沿途靠著大貨車、聯結車社群禮讓救護車，在大家的協助下，3個小時約今天凌晨12時許就順利抵達就到台大醫院。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

什麼都做了還是軟的！專科醫師揭「勃起障礙」最後解方：最適合這些人

違停堵死狹窄巷弄！8成住戶同意才能畫紅線 網批：失火怎麼辦？

有家長也在Threads上表示，由於她女兒裝葉克膜緊急從義大轉院到台大，希望經過國道1號的朋友看到救護車務必禮讓。 圖：翻攝自Thread

該名家長事後也發文報平安指出，救護車仍在昨晚9時36分左右出發，約3個小時到台大醫院。 圖：翻攝自Thread