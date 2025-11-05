高雄女童肺炎插管急轉院！立委柯志恩出手協調國道警

立委柯志恩近日收到一則家長在社群媒體上留言求助，呼籲經過國道1號的駕駛禮讓救護車，因為他們的女兒因肺部嚴重感染，需插管並接葉克膜，5日晚將由高雄義大醫院轉院至台大醫院。柯志恩隨即主動聯繫國道警察，協助此趟急救行程，並在社群平台上留言呼籲大家注意。

立委柯志恩近日收到一則家長在社群媒體上留言求助，呼籲經過國道1號的駕駛禮讓救護車，因為他們的女兒因肺部嚴重感染，需插管並接葉克膜，5日晚將由高雄義大醫院轉院至台大醫院。（圖／翻攝畫面）

家長表示，轉院路程約需3至4小時，並提醒其他駕駛在遇到救護車時，務必禮讓，避免突然變換車道，以保障醫療設備的安全運行。柯志恩後續也確認國道警方已獲知此情況，並表示若有需要進一步協助的地方，歡迎家長私訊她的社交媒體帳號。

這一系列的行動引起了網友的關注，大家紛紛響應，表示會遵守禮讓救護車的交通規則，以確保病童能夠安全、迅速地抵達醫院。

