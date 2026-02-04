高雄女裸屍案不單純？「生前曾被家暴有穿衣」男友失聯

高雄市今（4日）凌晨發生女住戶全身赤裸慘死在自家社區的機械車位的驚悚事件，但目前疑點越來越多，死者被發現生前是有穿衣服的，其同居男友在女子墜樓後竟出現在監視器畫面裡，然後就失聯。

高雄市立殯儀館。 （圖／Googlemap）

據轄區警方調查，該女子疑似從18樓墜落，但調閱監視器發現，死者生前竟然是穿著整齊，身上的衣物是一套黃色睡衣，但墜落身亡時卻是全身赤裸，手上還拿著該件睡衣，狀況相當詭異。

而現場也出現一個可疑人物，就是死者的同居男友，在死者墜樓1分半鐘後，被監視器拍到身影，但目前呈現失聯狀態，加上死者生前曾有被家暴的紀錄，胸前的瘀青也被懷疑並非墜樓撞擊所造成，目前檢警持續調閱相關監視器畫面，也將擇期再複驗遺體。

廣告 廣告

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高市府祭殺手鐧解「土方之亂」 高雄建商清運費暴跌81％ 「這群人」卻跳腳氣炸

開工、不開工都死路一條！長期未解未爆彈「土方之亂」懶人包