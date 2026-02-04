高雄女裸屍詭握睡衣亡！生前曾遭家暴 「失蹤同居男友1動向」已列為調查重點

高雄一名30歲女子今（4日）全身赤裸陳屍在一棟大樓地下室。（翻攝畫面）

高雄一名30歲女子今（4日）全身赤裸陳屍在一棟大樓地下室。據警方初步調查，女子為大樓用戶，生前有遭家暴紀錄，且案發後同居呂姓男友行蹤不明，詳細事發過程有待檢警進一步調查釐清。

警方初步調查指出，年約30歲女子為該大樓住戶，檢視監視器發現女子穿著一件式睡衣，凌晨1點多曾出現在18樓，接著巨大聲響，被發現時已陳屍在地下室，且睡衣掛在手掌上，胸部疑似有瘀青痕跡，未發現明顯打鬥或外力破壞痕跡，第一時間報請地檢署檢察官進行相驗，後續將釐清死因。

廣告 廣告

警方指出，死者生前曾有遭到家暴相關紀錄，而案發後同居呂姓男友行蹤不明，稍早呂男已到案，供稱女友最近心情不穩定，昨（3日）晚說要去買飲料，但是關門聲太大，呂男覺得怪才追出去，結果趕到頂樓，就發現她墜樓，自己則因被嚇到而跑掉。但警方發現，死者的同居男友在女子墜樓約一分半鐘後，出現在監視器畫面中，相關動向已列為調查重點。

據了解，呂男是做工的，女子疑似無業，2人同居將近一年。至於死者家屬接獲噩耗，相當哀慟，但表示不清楚女兒的交友狀況。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光

「一夫多妻」網紅翻車！落魄剩2房相伴 宣布破產仍喊「還會再娶」：有6女已應徵

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開