高雄女遭同事騷擾「拉後巷性侵」 1原因法院判無罪

高雄一名男子遭女同事指控性侵，但男子否認曾有任何強迫行為，主張雙方發生性行為時為合意。案件歷經審理後，高雄高分院認為相關人證與事證均不足以證明男子涉犯強制性交罪，維持原審無罪判決，全案定讞。

判決書指出，事件發生於2022年6月，該名男子與女子在同一間酒吧工作。案發當晚，兩人在酒吧外聊天，男子當時帶有酒意，過程中突然詢問是否可以觸摸女子胸部。由於雙方認識已有一段時間，女子當下以玩笑語氣回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」。然而女子事後指控，男子隨即將她帶往後巷，對她強吻並發生性行為。

案發後，女子報警處理，男子在偵查階段一再表示，雙方發生性行為並非出於強迫。不過事發隔月，雙方在女子男友及一名女性友人陪同下簽署和解書，約定以80萬元解決糾紛，檢方據此認定男子具有性侵犯意，提起公訴。

法院審理時，勘驗相關錄音內容後認為，男子是在女子男友長時間逼問、施壓下，才說出「我有做出好像要強姦的動作」等語，並非在自由意志下的明確自白，難以作為定罪依據。

此外，女子對於案發經過的描述前後不一，對於是否遭「拉入後巷」，後來又改稱是「被邀請進入」，說法有所出入。女子亦供稱，當晚僅飲用兩瓶啤酒，並表示自己酒量極佳，「對她來說就像水一樣」，顯示意識清楚。法院因此認為，在其具備反抗能力的情況下，是否確實遭遇性侵，仍存合理懷疑。

法院也審酌雙方事後的通訊內容，女子曾以英文傳訊要求對方道歉，並表示當時並未同意性行為且感到不適；男子則回覆將會「認真道歉」。法官認為，相關對話僅能顯示男子有道歉意圖，並未明確承認有強制性交行為，無法補強女子指控。至於和解書的簽署過程，在場三名旁證對細節說法不一，無法確認男子是否充分理解內容並出於自願簽署，證明力不足。綜合全案證據，高雄高分院認定檢方舉證不足，原審無罪判決並無不當，駁回上訴，全案定讞。

