高雄女闖診嗆醫 病例被註「終身不得掛號」 衛生局回應了

高雄近日發生醫病爭議事件，一名女子母親前日由居服員看診，隔日女子未掛號闖入黃姓醫師門診，要求解釋病情，被拒後嗆「醫師缺錢」。黃醫師事後在病歷註記該母女終生不得掛號。高市衛生局今（11/10）回應，非危急情況下醫師得拒診以維護秩序，仍保障病人就醫權益。

高雄阮綜合醫院近日發生醫病爭議事件。一名女子委由居服員陪同母親看診，隔日下午，女子未掛號直接前往黃姓醫師門診，要求解釋母親前日的病情；醫師告知，若無掛號無法查閱病歷，因此無法提供醫療解釋，但女子拒絕掛號，並當場嗆聲「醫師缺錢嗎？」、「問幾個問題也要掛號收錢？」持續叫囂超過一小時，干擾門診秩序。

黃醫師在社群平台發文還原當時情況，強調「解釋病情屬醫療行為，須依醫療契約進行」，未掛號就無法調閱病歷，也未與醫師締結醫療契約，若提供醫療服務可能違反專業義務及忠誠義務。因此，他事後在病歷上註記該女子與其母，終生不得掛其門診或收治住院，以依法行使權利保障醫病安全。

對此，高市府衛生局表示，依《醫療法》第24條，非危急病患或家屬如有辱罵、干擾門診秩序等行為，醫師得採取必要措施保障醫療安全；《醫師法》第21條與《醫療法》第60條規定，醫師對危急病人有即時救治義務，但現行個案不構成危急情況，強調將依法捍衛醫療秩序與醫病尊嚴，同時保障病人就醫權益。

