高雄女靠高爾夫打進上流社交圈 「吸金20億人間蒸發」教育醫商界都遭殃

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄一名明星學校家長會副會長邱姓女子，疑似以「每月高額利息回報」為誘餌，在家長會成員及教育圈大舉吸金。初估涉案金額超過20億元，受害者橫跨教育、醫療與商業界。高雄檢警調在10月發動搜索時，邱女早已潛逃海外，不少高雄上流社會人士也因此受波及。

高雄一名明星學校家長會副會長邱姓女子，疑似以「每月高額利息回報」為誘餌，在家長會成員及教育圈大舉吸金。（示意圖/photoAC）

據《聯合報》報導，邱女起初以借資投資各類項目為由向熟識家長募資，投資標的從通訊行到泡沫紅茶店不等，並將部分公司負責人掛名在其林姓前夫名下。她以不定額的每月利息吸引投資者，而因為早期利息確實如期入帳，投資人信任度大增，紛紛加碼投入。之後，邱女透過一名高爾夫教練牽線，結識企業家、醫師等球友，成功打入高雄頂級社交圈，使吸金範圍迅速擴大。

這場吸金行為延續約四、五年，直到今年疑似資金周轉困難，邱女停止發放利息，才讓投資人起疑。一名投入高達9000萬元的貴婦，拿著本票到校討債未果，才發現邱女已完全失聯。其兩名子女也在轉學後查無學籍，目前被列為中輟，行蹤不明。隨著消息曝光，越來越多受害者陸續報案，高雄頂流社交圈也難倖免。

檢調單位於10月展開偵辦時，邱女與涉案的高爾夫教練皆已出境。該名教練於上月返台後立即遭拘提，經訊問後獲交保；但主嫌邱女仍下落不明，全案目前由檢方持續深入偵辦中。

