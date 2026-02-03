高雄女騎士收罰單「才知闖紅燈」！網看路段驚：檢舉人救她一命

社會中心／游舒婷報導

一名女騎士近期騎機車經過高雄捷運美麗島站周邊時，遭到民眾檢舉闖紅燈，收到罰單的她相當疑惑，進一步詢問警察才知道自己「看錯紅綠燈」，讓她直呼，如果不是收到罰單她也不知道，網友們看了也表示，檢舉的人根本救了女騎士一命。

高雄騎士被檢舉闖紅燈。（圖／取自threads）

高雄一名女騎士在Threads上分享自己收到一張罰單，但家人一起研究罰單後仍看不出來問題在哪，只好拿著罰單到警局詢問，經過警方說明，原來女騎士要看的號誌不在正前方，而是「斜前方」的號誌，這也讓騎士恍然大悟，直言如果不是被檢舉，自己不會知道看錯，相當危險。

高雄騎士被檢舉闖紅燈。（圖／取自threads）

綜合網友們的留言，該名女騎士遭到檢舉的路口位於「中正三路、中正一路與中正四路」交會的大型十字路口，不少騎士也反應該路口的號誌設計問題，先前就發生過有人看錯交通號誌而差點出車禍的意外，「檢舉人是您的貴人，讓您只花1800就保住未來的生命」、「他那裡設計本來就有問題了，剛開始沒騎過的也會以為看正前方的，結果是左前方的紅綠燈」、「真的危險，一張罰單學一次乖。也可以救人一命」。

