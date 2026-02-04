高雄女「全裸陳屍」機械車位！監視器畫面曝…同居男友消失

社會中心／張予柔報導



高雄市今（4）日凌晨發生一起離奇死亡案件，一名女子被發現陳屍在住處大樓地下室的機械車位升降平台上，因現場狀況與監視器畫面出現明顯落差，加上死者生前背景與同居男友行蹤成謎，讓整起案件疑點重重。警方目前已報請地檢署介入調查，並持續釐清是否涉及他殺可能。





高雄女「全裸手握睡衣」陳屍機械車位升降台！監視器畫面曝光…同居男友行蹤成謎

大樓地下室傳出巨大撞擊聲，管理員查看後驚見機械車位升降平台一名女住戶倒臥、已無生命跡象。（示意圖，非當事大樓／民視新聞資料照）

據了解，案發於凌晨1時許，大樓管理員突然聽見地下室傳出巨大撞擊聲響，立即前往查看，發現機械車位升降平台內躺著一名女子，已無生命跡象，當場嚇得通報警方與救護人員。警消到場後確認女子已明顯死亡，隨即封鎖現場進行採證。初步檢視，死者全身赤裸，胸部疑似有瘀青痕跡，身上未見明顯外力破壞或打鬥痕跡，身分經查證為該棟大樓的30歲女住戶。

廣告 廣告

高雄女「全裸手握睡衣」陳屍機械車位升降台！監視器畫面曝光…同居男友行蹤成謎

警方調閱監視器發現，死者生前最後畫面仍穿著黃色睡衣，但被發現時卻全身赤裸手握著睡衣，前後狀況明顯不符。（示意圖／由AI輔助生成）

根據《ETtoday》報導，警方隨後調閱大樓監視器畫面，發現案情出現多項疑點。畫面顯示，死者在案發前疑似從18樓墜落，最後一次被拍到時，身上穿著黃色睡衣。然而，當警方發現遺體時，女子卻呈現全身赤裸狀態，而手中則握著該件黃色睡衣，前後狀況明顯不符，成為情中的關鍵疑點之一。此外，監視器也拍下，死者墜樓後約一分半，其同居男友出現在監視器畫面中，警方已將其動向列為調查重點，將進一步釐清是否與案件有所關聯。

高雄女「全裸手握睡衣」陳屍機械車位升降台！監視器畫面曝光…同居男友行蹤成謎

警方查出死者生前曾有家暴紀錄，案發後同居男友行蹤不明已展開追查，檢方將擇期複驗並持續釐清。（示意圖／民視新聞資料照）

警方進一步了解死者背景，發現她生前曾有遭遇家暴的相關紀錄，而案發後同居男友卻未出面說明，目前行蹤不明，警方已啟動追查程序，試圖聯繫其到案協助釐清案情。死者家屬在完成初步相驗後，對於死因死因仍存有疑慮，檢察官也指示將擇期進行複驗，後續將持續比對監視器畫面、現場跡證與相關人員說法，不排除任何可能性，全案仍待進一步調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：高雄女「全裸手握睡衣」陳屍機械車位升降台！監視器畫面曝光…同居男友行蹤成謎

更多民視新聞報導

賴清德書展1句話遭惡意扭曲！律師力挺：抗議的邏輯這麼差

雪碧淚控遭「警察硬看裸照」！曝星國「小黑屋」恐怖經歷

李貞秀稱放棄中國籍遭拒！他揪申請表5破綻：懷疑沒送出

