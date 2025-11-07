高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了

記者洪正達／高雄報導

女子直衝診間要問病情，被告知要重新掛號後怒酸醫師「缺錢嗎」。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

高雄阮綜合醫院6日發生一起糾紛，一名女子帶著88歲老母5日前往醫院看診後，隔日竟直接闖入診間衝著醫生要詢問母親病情，但卻遭到醫師拒絕，沒想到到女子竟然在反嗆醫師「是不是缺錢」，讓醫師簡直氣炸，當場提告妨害名譽、妨害醫療業務執行罪。

據了解，該名女子事後將經過PO上網，指出88歲老母是低收，近期因狀況不佳5日由居服員陪同就醫，當時醫師轉到要了解病情必須要家屬在場，隔日女子陪同老母到醫院輸血時，偶然得知該醫師有門診，但院方要求掛號才可說明病情，沒想到女子不爽反嗆醫師很缺錢，是不是要藉此再向健保局申報？

該名醫師不滿遭到女子騷擾還不斷嗆聲，當場回敬「沒有掛號不能這樣騷擾他的門診，還在外面說他缺錢，妨礙他的信譽和名譽」怒轟家屬不知尊重，同時也要提告屬妨害醫療業務執行罪，對此阮綜合院方表示醫師已提告，也不願再說明事件經過，家屬也已下架該影片，但仍讓不少醫界人士感嘆「醫療崩壞」。

不良行為，請勿模仿！

